Devisen: Eurokurs wenig verändert bei 1,16 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag wenig verändert bei 1,16 US-Dollar gehalten. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1602 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1594 (Montag: 1,1607) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8625 (0,8615) Euro.

Die Einigung auf ein Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Krieges hatte dem Euro zu Wochenbeginn mit einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten noch mehr Auftrieb verliehen. Das Abkommen soll an diesem Freitag in der Schweiz unterzeichnet werden.

Gestützt wurde der Euro durch besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten. Die vom ZEW-Institut erhobenen Konjunkturerwartungen von Finanzmarktteilnehmern für Deutschland haben sich im Juni mit der Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs unerwartet deutlich erholt.

Generell warten die Anleger am Devisenmarkt auf Zinsentscheidungen von großen Notenbanken, darunter die Entscheidung der US-Notenbank Fed, die am Mittwoch auf dem Programm. Bei der ersten Zinssitzung unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh wird weiter keine Änderung beim Leitzins erwartet.

Wenig Kursbewegung zeigte sich auch beim japanischen Yen, nachdem die japanische Notenbank den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 1,0 Prozent angehoben hatte. Mit der ersten Zinserhöhung seit Dezember ist der Leitzins zwar auf den höchsten Stand seit 1995 gestiegen. Am Devisenmarkt war aber fest mit dem Zinsschritt gerechnet worden.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86471 (0,86483) britische Pfund, 185,94 (185,93) japanische Yen und 0,9224 (0,9212) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete 4.325 Dollar. Das waren rund 13 Dollar mehr als am Vortag./jkr/men