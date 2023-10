Devisen: Eurokurs zum US-Dollar kaum verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich im US-Handel am Freitag wenig verändert. Bei den anstehenden Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) wird am Markt nach jüngsten Aussagen eher nicht mit Änderungen bei den Leitzinsen gerechnet. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0593 US-Dollar und damit nur geringfügig mehr als im europäischen Geschäft. Die EZB hatte den Referenzkurs auf 1,0591 (Donnerstag: 1,0558) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9441 (0,9471) Euro.

Nur kurzzeitig Auftrieb hatte der Euro am Donnerstagabend durch Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell erhalten. Der Fed-Vorsitzende ließ zwar die Möglichkeit weiterer Zinsanhebungen offen, sagte aber auch, die Notenbank werde angesichts der aktuellen Unsicherheiten und Risiken vorsichtig vorgehen. An den Märkten wurden die Äußerungen als Hinweis auf vorerst stabile Leitzinsen gedeutet.

In der Eurozone hat sich die Inflation zuletzt deutlich abgeschwächt, was eine erneute Zinserhöhung durch die EZB weniger notwendig erscheinen lässt. Am Morgen bestätigten neue Daten aus Deutschland den Eindruck eines weiter nachlassenden Preisdrucks. Im September waren die Preise auf Herstellerebene so deutlich gesunken wie noch nie seit Beginn der Erhebungen im Jahr 1949. Die Erzeugerpreise wirken sich auch auf die Verbraucherpreise aus, an denen die EZB ihre Geldpolitik ausrichtet./la/he