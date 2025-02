Die wichtigsten Ereignisse der abgelaufenen Woche im Überblick!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Wieder neigt sich eine Woche in 2025 voller Ereignisse dem Ende entgegen, welche am Kryptomarkt so manche Überraschung hervorgebracht hat. Doch was waren die wichtigsten Geschehnisse der vorletzten Februar-Woche? Wir haben die Antworten in diesem Beitrag parat!

Wie entwickelte sich der Kryptomarkt in den letzten Tagen?

In den letzten Tagen ist keine eindeutige Richtung am Kryptomarkt zu erkennen. Während einige Kryptowährungen deutlich im Wert verloren, blieb ein weiterer Teil äußerst stabil und zeigte kaum Veränderungen. Das beste Beispiel dafür ist der Bitcoin mit Kursverlusten von 0,2 Prozent auf der Basis von sieben Tagen im Vergleich zu Solana mit Verlusten von rund 11 Prozent im gleichen Zeitraum. Auf der anderen Seite gibt es auch einige wenige Kryptowährungen, welche deutlich an Boden gut gemacht haben. Für die Kryptowährung MANTRA führten die vergangenen sieben Tage zu Kursgewinnen in Höhe von mehr als 14 Prozent. An dieser Stelle lohnt es sich, einen Blick auf die wichtigsten Geschehnisse der vergangenen Tage zu werfen.

Die wichtigsten Ereignisse in den letzten Tagen im Überblick

Ein Ereignis, welches die Kryptoszene überschattet, ist die Aufnahme von Ermittlungen gegenüber dem Präsidenten Milei in Argentinien. Die Vorwürfe lauten im Zusammenhang mit einer Kryptowährung namens Libra, die er öffentlich beworben hat: Betrug, Unterschlagung und Amtsmissbrauch. Doch was ist passiert? Kurz nachdem er den Token öffentlich beworben hat, brach der Kurs massiv ein, binnen kürzester Zeit. Der Schaden soll sich in diesem Zusammenhang auf mehr als 200 Millionen US-Dollar beziffern. Inwiefern Javier Milei tatsächlich eine Schuld trifft oder ob er einfach ohne große Überlegung und Euphorie gehandelt hat, ist bisher noch offen. Hinter dem Tokens soll sich ein Projekt befinden, welches künftig insbesondere junge Unternehmen in den USA mit Geldern stützen soll.

Während Milei uns Kreuzfeuer der Behörden gerät, geht es im Zulassungsverfahren bei der SEC rund um Krypto-Spot-ETFs weiter. Nachdem in der vergangenen Woche die Anträge von Grayscale für eine Zulassung eines XRP-Spot-ETFs und eines DODGE-Spot-ETFs anerkannt wurden, ist in den letzten Tagen auch Bitwise hinzugekommen. Viele weitere Antragsteller könnten nun folgen, deren Anträge ebenfalls von der SEC anerkannt werden. Für Solana hab es bisher dem entgegen kaum Grund zur Freude, was sich entsprechend auch in den Kursverlusten widerspiegelte. Doch auch Franklin Templeton reichte nun einen Antrag auf Zulassung ein, neben zahlreichen weiteren Antragstellern. Nach den Prognosen von Bloomberg liegt die Wahrscheinlichkeit auf tatsächlicher Genehmigung bei rund 70 Prozent.

Auf der anderen Seite kündigte der US-Präsident Donald Trump an, dass der Krieg gegen Bitcoin und Krypto nun ein Ende gefunden hat. Damit verdeutlichte er nochmals seinen Kurs, den er bereits in den letzten Wochen eingeschlagen und vor der Wahl groß angekündigt hatte. In den kommenden Wochen und Monaten stehen in diesem Zusammenhang wichtige Vorgaben an, wie beispielsweise der Aufbau einer Krypto-Reserve in den USA, eine Verkündung eines möglichen Endes des Rechtsstreits mit der SEC sowie das Umsetzen von steuerlichen Rahmenbedingungen zugunsten von Kryptowährungen in den USA. Das Stichwort lautet an dieser Stelle: 0 Prozent Steuer.

Bull BItcoin: Die Alternative zu den Altcoins

Nicht nur Bitcoin und Co. bietet sich aktuell für ein Investment in den Kryptomarkt an. Ein besonders hohes Potenzial bieten Kryptowährungen, die noch nicht einmal an einer Kryptobörse gelistet ist. Eine dieser Kryptowährungen ist der BTC-Bull-Token, dessen Vorverkauf erst vor einigen Tagen gestartet ist. Innerhalb dieser kurzen Zeit konnten bereits mehr als zwei Millionen US-Dollar eingeworben werden, Tendenz stark steigend. Doch was sorgt dafür, dass das Interesse in der Kryptoszene derart groß ist?

Hinter dem Bull Bitcoin Token verbirgt sich ein neuer Community-Coin, mit dessen Hilfe die komplette Community am langfristigen Erfolg partizipieren soll. Im Zentrum dabei stehen unter anderen eine Vielzahl an Airdrops, Burn-Events und ein Staking-Programm, welches derzeit für eine durchschnittliche Rendite von 182 Prozent sorgt. Ein besonderes Highlight dabei ist die Meme-Figur selbst, in Form eines Bitcoin-Bullen, der voller Energie ist. Derzeit liegt der Preis für einen Token noch bei 0,002375 US-Dollar, doch es ist Schnelligkeit geboten, denn in regelmäßigen Abständen steigt der Token an, bis das initiale Börsenlisting stattfindet.

