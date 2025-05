Die wichtigsten Infos der abgelaufenen Woche im Überblick 

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der letzte Tag der Woche ist angebrochen und damit neigt sich erneut eine äußerst aufregende Woche dem Ende entgegen, voller Ergebnisse, die auch für den Krypromarkt bedeutend sind. Doch was waren die wichtigsten News der Woche? Die fünf wichtigsten Ereignisse der Woche finden sich in diesem Beitrag neben einem Geheimtipp am Ende des Beitrags.

Trump lädt zum Galatreffen und erntet harte Kritik

Donald Trump hat die größten Investoren seines Trump-Token zu einer exklusiven Abendveranstaltung auf einem seiner eigenen Golfanlagen eingeladen und in diesem Zusammenhang große Kritik geerntet. Die Verschmelzung von Politik und eigenem Interesse war noch nie so groß wie zum aktuellen Moment. Alleine in den letzten Monaten sollen Donald Trump und dessen Familie mehrere hundert Millionen US-Dollar durch Unternehmungen im Bereich von Kryptowährungen verdient haben. Dabei gilt es anzufügen, dass durch den Trump-Token beispielsweise eine breite Masse von Anlegern eine sehr hohe Menge an Geld verloren hat. Derzeit steht der Trump-Token bei einer Marktkapitalisierung von rund 2,6 Milliarden US-Dollar und hält sich zumindest in den letzten Tagen weitestgehend stabil.

Zollstreit bricht nicht ab – EU im Visier der US-Regierung

Auch das nächste Thema dominiert der US-Präsident durch und durch, um genauer zu sein den Konflikt in Sachen Strafzölle gegenüber fast allen Ländern. Vor rund zwei Monaten hat der Zollstreit für herbe Verluste an den Finanzmärkten gesorgt, teilweise im höheren zweistelligen Prozentbereich. Doch danach deutete sich Entspannung an, denn zahlreiche Länder haben damit begonnen, Verhandlungen mit den USA zu gewinnen. Teilweise gab es auch große Erfolge, beispielsweise mit Großbritannien. Darüber hinaus gab es auch einen Kompromiss mit China, einem der wichtigsten Handelspartner. Doch diese Woche sollte erneut ein wesentlicher Konflikt hochkochen, der mit der EU. Wie Donald Trump ankündigte, planen die USA, Zölle in Höhe von 50 Prozent gegenüber den USA zu verhängen. Diverse Kompromisse seitens der Europäischen Union wurden allesamt abgelehnt.

Bitcoin erreicht ein neues ATH

Trotz aller Umstände war die Stimmung am Krypromarkt äußerst positiv, was sich bestens daran zeigt, dass der Bitcoin ein neues ATH erreicht hat. Das aktuelle ATH liegt damit bei einem Kurs von knapp unter 112.000 US-Dollar, um genauer zu sein bei 111.970,17 US-Dollar. Der derzeitige Kurs liegt davon allerdings nicht weit entfernt, mit einem Kurs von rund 109.000 US-Dollar. Der Grund dafür war insbesondere großer Optimismus, der mit den Aussichten auf eine für Kryptowährungen deutlich freundlichere Regulatorik in den USA einhergeht. Bereits in den nächsten Tagen könnten die neuen Rahmenbedingungen verabschiedet werden, was den Weg frei macht, damit sich die USA Stück für Stück zum Krypto-Zentrum Nummer 1 transformieren. Für den Bitcoin könnte der derzeitige Ausbruch nur ein Zwischenschritt in Richtung 150.000 US-Dollar in den kommenden Monaten sein, möchte man einer Vielzahl an Analysten Glauben schenken.

Spekulationen über Folgen der FTX-Auszahlung steigen

Wie bereits kürzlich vom Insolvenzverwalter der insolventen Kryptobörse FTX bekannt gegeben wurde, steht am 30. Mai die zweite Auszahlung von Geldern an ehemalige Kunden an. Insgesamt sollen in diesem Zusammenhang rund 5 Milliarden US-Dollar an die Anleger ausgezahlt werden. Die Hoffnung ist an dieser Stelle groß, dass ein Teil davon unmittelbar in den Kryptomarkt reinvestiert wird. Dabei gilt es anzufügen, dass die Auszahlungen in Form von Fiatwährungen oder Stablecoins durchgeführt werden. Wird tatsächlich ein Großteil des Geldes reinvestiert, könnte dies den sowieso bullish gestimmten Kryptomarkt weiter in Richtung Norden treiben und einen entscheidenden Impuls liefern.

Solaxy erreicht 40 Millionen US-Dollar

Ein derzeit sehr beliebter und zugleich neuer Coin ist der sogenannte Solaxy-Token und stellt damit eine willkommene Alternative zu Solaxy, Bitcoin, Ripple und Co. dar. Bereits in den letzten Monaten hat sich die Beliebtheit der Layer-2-Technologie gezeigt und damit Ethereum auf ein neues Niveau gehoben. Ethereum wurde damit wieder zu einem echten Konkurrenten für Solana. Doch nun legt Solaxy nach und präsentiert sich als erste Layer-2-Kryptowährung auf der Blockchain von Solana. Damit kann der Solaxy-Token voll und ganz auf die Stärken der Solana-Blockchain bauen und gleicht zusätzlich Nachteile aus. Folgende Dinge gehören damit der Vergangenheit an: Netzwerküberlastung, fehlgeschlagene Transaktionen und Beschränkungen in Skalierbarkeit. Doch das ist nicht lange nicht alles, was Solaxy zu bieten hat.

Den Käufern des Solaxy-Tokens wird die Möglichkeit geboten, unmittelbar in ein Staking-Programm zu investieren, welches derzeit 100 Prozent Rendite pro Jahr einbringt. Es gibt kaum ein Staking-Programm, welches derzeit am Kryptomarkt eine noch höhere Rendite für sich verzeichnen kann. Darüber hinaus erinnert die Meme-Figur stark an PEPE, wodurch auf eine breite und starke Community zurückgegriffen werden kann. Das Beste daran ist allerdings, dass der Meme-Coin noch nicht einmal an einer Kryptobörse gelistet ist, was das Potenzial nochmals deutlich vergrößert. Derzeit ist der Solaxy-Token ausschließlich über die Projektwebsite erhältlich, noch zu einem Preis von 0,001734 US-Dollar. Es ist allerdings Eile geboten, denn bereits in wenigen Stunden wird der Preis für einen Token ein weiteres Mal ansteigen.

