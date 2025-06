Die wichtigsten News der abgelaufenen Woche 

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Vor noch rund einem Monat steckte der Krypromarkt in einer größeren Phase der Korrektur, die allerdings schnell in eine neue Erholung umschwenkte. Ein wesentlicher Grund dafür war Donald Trump. Doch was spielte in der abgelaufenen Woche eine entscheidende Rolle? Die wichtigsten News der letzten Mai-Woche finden sich in diesem Beitrag.

Bitcoin fällt in Richtung 100.000 US-Dollar

Noch vor wenigen Tagen sah es danach aus, dass beim Bitcoin der ganz große Ausbruch in Richtung Norden bevorsteht. Daraus sollte allerdings nichts werden, denn der Altcoin ging erneut in die Korrektur und dröhnte sogar, vollständig auf die Marke von 100.000 US-Dollar zurückzufallen. Derzeit hat sich der Bitcoin allerdings stabil über der magischen Kursmarke stabilisiert. Der Bitcoin war aber nicht der einzige Altcoin, der deutlich an Wert verloren hat. Ethereum, Ripple, Solana und zahlreiche andere Kryptowährungen folgten dem Altcoin unmittelbar, könnten sich allerdings ebenso zunehmend stabilisieren.

Trump lässt Zollstreit erneut aufleben

Es kehrt keine Ruhe ein, in dem von Donald Trump initiierten Zollstreit, der die ganze Welt in Atem hält. Mehrere Wochen sah es danach aus, dass der Zollstreit der Vergangenheit angehörte, doch dann kochte das Thema erneut hoch. Der Grund dafür war die Aussicht auf Strafzölle in Höhe von 50 Prozent gegenüber der Europäischen Union, einer der wichtigsten Handelspartner. Doch diese Zölle wurden erstmal aufgeschoben, was die Folgen für den Krypromarkt bzw. den internationalen Finanzmärkten deutlich abgemildert hat. Die Gefahr ist allerdings groß, dass die Unsicherheiten jeder Zeit zurückkehren und wieder einmal für starke Verluste sorgen.

GameStop investiert in Bitcoin

Das Unternehmen GameStop, welches bereits in der Vergangenheit mit starken Kursgewinnen für Aufsehen gesorgt hat, erfindet sich aktuell neu. Wie bekannt wurde, investiert das Unternehmen mehr als 500 Millionen US-Dollar in Bitcoins und erwirbt damit 4.710 Coins. Die Pläne wurden bereits im März veröffentlicht und sorgten schon damals für Aufsehen. In der Zukunft könnten noch weitere Käufe dazukommen, möchte man der Ansicht von Analysten und Experten Glauben schenken.

Regulatorik in den USA vor starken Veränderungen

Die Regulatorik in den USA in Sachen Kryptowährungen war bereits in den letzten Monaten des Öfteren ein großes Thema. Doch der finale Durchbruch blieb bislang aus. Neue Bewegung in das Geschehen brachte zuletzt ein Entwurf, der von Abgeordneten des US-Repräsentantenhauses vorgelegt wurde. Das große Ziel ist es, Klarheit zu schaffen, wodurch langfristig zu erwarten ist, dass die Investitionen in den Krypromarkt zulegen sowie sich die USA mehr und mehr zum Zentrum für die Krypto-Industrie entwickeln. Die kommenden Tage und Wochen werden in diesem Zusammenhang entscheidend sein.

PSG investiert in Bitcoins

Die Werbung für den Bitcoin bzw. allgemein Kryptowährungen könnte kaum besser sein, als in Form des neuen Champions League Siegers Paris Saint-Germain. Wie zuletzt bekannt gegeben wurde, hält der Fußballverein Bitcoins, die genaue Höhe ist jedoch bisher unbekannt und geht nicht klar aus den veröffentlichten Bilanzen hervor. Dennoch setzt der weltweit bekannte Fußballverein damit ein Statement, klar für Kryptowährungen.

Solaxy: Nur noch 14 Tage bis zum Börsenlisting!

Ein derzeit sehr beliebter und zugleich neuer Coin ist der sogenannte Solaxy-Token und stellt damit eine willkommene Alternative zu Solaxy, Bitcoin, Ripple und Co. dar. Bereits in den letzten Monaten hat sich die Beliebtheit der Layer-2-Technologie gezeigt und damit Ethereum auf ein neues Niveau gehoben. Ethereum wurde damit wieder zu einem echten Konkurrenten für Solana. Doch nun legt Solaxy nach und präsentiert sich als erste Layer-2-Kryptowährung auf der Blockchain von Solana. Damit kann der Solaxy-Token voll und ganz auf die Stärken der Solana-Blockchain bauen und gleicht zusätzlich Nachteile aus. Folgende Dinge gehören damit der Vergangenheit an: Netzwerküberlastung, fehlgeschlagene Transaktionen und Beschränkungen in Skalierbarkeit. Doch das ist nicht lange nicht alles, was Solaxy zu bieten hat.

Den Käufern des Solaxy-Tokens wird die Möglichkeit geboten, unmittelbar in ein Staking-Programm zu investieren, welches derzeit 98 Prozent Rendite pro Jahr einbringt. Es gibt kaum ein Staking-Programm, welches derzeit am Kryptomarkt eine noch höhere Rendite für sich verzeichnen kann. Darüber hinaus erinnert die Meme-Figur stark an PEPE, wodurch auf eine breite und starke Community zurückgegriffen werden kann. Das Beste daran ist allerdings, dass der Meme-Coin noch nicht einmal an einer Kryptobörse gelistet ist, was das Potenzial nochmals deutlich vergrößert. Derzeit ist der Solaxy-Token ausschließlich über die Projektwebsite erhältlich, noch zu einem Preis von 0,001742 US-Dollar. Es ist allerdings Eile geboten, denn bereits in rund drei Wochen wird der Vorverkauf sein Ende finden.

