Die wichtigsten News der Woche im Überblick 

Weitere sieben Tage liegen hinter uns und damit auch sieben Tage voller spannender Ereignisse am Krypromarkt. Doch was waren die wichtigsten Ereignisse am Kryptomarkt bzw. in der Krypto-Szene innerhalb der letzten Wochen? Wir haben uns einen Überblick verschafft und die wichtigsten Ereignisse in diesem Beitrag parat! Darüber hinaus findet sich am Ende des Beitrags ein echter Geheimtipp, der immer mehr an Reichweite gewinnt.

Ministerium für Finanzen setzt auf strenge Regelungen

Bereits in den letzten Jahren haben die steuerlichen Regelungen rund um Kryptowährungen für größere Verunsicherung in der Community gesorgt, die wieder einmal vor Augen geführt wird, je näher die Abgabefrist für die Steuererklärung rückt. Ende Juli ist es wieder einmal soweit, die Steuererklärung für das Jahr 2024 muss abgegeben werden. Doch wie nun bekannt wurde, setzt das Ministerium für Finanzen ab dem kommenden Jahr auf noch strengere Regeln im Umgang mit Kryptowährungen. Ab dem 01.01.2026 müssen Dienstleister aus dem Krypto-Umfeld alle wesentlichen Daten zum Kunden sowie alle Transaktionen an eine zentrale Stelle melden. Dem Steuerbetrug soll damit ein entscheidender Einschnitt ermöglicht werden.

Solana Staking ETF geht an den Start

Die Hoffnung zur Auflage eines ersten Solana-Spot-ETF wurde zuletzt immer lauter und die Hoffnung damit verbunden immer größer. Doch die Auflage bzw. Genehmigung durch die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC zieht sich länger als erwartet. Doch nun wurde plötzlich ein Staking-ETF in den USA genehmigt, der die Erwartungen deutlich übertrifft und einen ersten Vorgeschmack für die SOL-Spot-ETFs liefert. Bereits am ersten Handelstag konnte ein Volumen von 33 Millionen US-Dollar umgeschlagen werden. Damit steht der ETF bereits unter den Top 10 aller ETF Neuzulassungen im Jahre 2025. Kommt es zur Genehmigung eines klassischen Spot-ETFs, dann ist davon auszugehen, dass der Kurs des Altcoins sich stark in Richtung Norden entwickeln wird.

SEC denkt über Ausnahmen für DeFi nach

Der neue Vorsitzende der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC namens Paul Atkins hat öffentlich verkündet, für DeFi möglicherweise Ausnahmen auf den Weg bringen zu wollen. Es dauerte entsprechend nur wenige Momente, damit der Markt nachgezogen hat und mit Kursgewinnen im zweistelligen Prozentbereich bei mehreren Tokens auf sich aufmerksam machte. Drei Beispiele dafür sind UNI, AAVE oder SKY, die jeweils binnen kürzester Zeit im zweistelligen Prozentbereich anzogen. Weitere Reaktionen, möglicherweise sogar im dreistelligen Prozentbereich, sind mit einer offiziellen Ausnahmeregelung zu erwarten.

Bitcoin zielt in Richtung neues ATH

Der Bitcoin steht derzeit an einem wichtigen Punkt und hat zuletzt zwischen einem neuen ATH bei rund 112.000 US-Dollar und dem Support bei 100.000 US-Dollar gekämpft. Doch wie in den letzten Tagen kalt zu erkennen ist, geht die Reise stark in Richtung neues ATH, möglicherweise sogar bereits in den kommenden Stunden. Derzeit notiert der Altcoin knapp unter der Marke von 110.000 US-Dollar und liegt damit in Schlagdistanz. Es reicht faktisch ein kleiner Impuls aus, damit es für den Bitcoin über die 112.000 US-Dollar hinausgeht.

Bitcoin Hyper erobert die Herzen der Krypto-Szene

Doch nicht nur die klassischen Altcoins bieten sich in der aktuellen Phase für ein Investment in den Kryptomarkt an. Es ist ein offenes Geheimnis, dass insbesondere kleinere Kryptowährungen, die noch am Anfang ihrer Entwicklung stehen, langfristig das größte Wachstumspotenzial in sich bergen. Einer dieser besagten Kryptowährungen ist der Nativetoken $Hyper im Rahmen des Projektes Bitcoin Hyper, dass erst kürzlich am Markt gestartet ist und bis mehr bereits mehr als 2 Millionen US-Dollar an Kapital einwerben konnte. Doch was verbirgt sich hinter Bitcoin Hyper und was sorgt dafür, dass das Potenzial als hoch eingestuft wird?

Hinter Bitcoin Hyper verbirgt sich ein Projektteam, was es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Technologie des Bitcoins mittels des Einsatzes einer Layer-2-Blockchain auf das Niveau von Ethereum, Solana, Ripple und Co. zu heben und damit die heutigen Probleme hinsichtlich Kosten, Geschwindigkeit und Skalierungpotential der Vergangenheit angehören zu lassen. Damit trifft das Projektteam genau den Nerv der Zeit, insbesondere bei begeisterten Anhängern des Bitcoins. Darüber hinaus steht die Meme-Figur PEPE im Mittelpunkt und sorgt damit für Vertrauen und Optimismus in der Community. Doch es ist eine gewisse Eile geboten, denn der Preis für einen Token steigt bis zum offiziellen Börsenlisting in regelmäßigen Abständen weiter an. Dabei gilt es anzufügen, dass bis zum offiziellen Börsenlisting der begehrte Token ausschließlich über die Projektseite in wenigen Schritten einfach erworben werden kann.

