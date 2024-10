Diese Kryptowährungen gehören aktuell zu den Top-Performern

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt ist in den letzten Tagen derart in Bewegung, wie seit langem nicht mehr. Nach mehreren verlustreichen Wochen und sogar Monaten in Folge stehen in den letzten Tagen insbesondere Kursgewinne im Vordergrund. Nicht wenige Coins haben in den letzten Tagen sogar Kursgewinne im zweistelligen Prozentbereich erzielt. Doch um welche handelt es sich? Die besten Performer finden sich in diesem Beitrag!

Der FTX Token legt 44 Prozent in sieben Tagen zu

Innerhalb der letzten sieben Tage hat der FTX Token faktisch aus dem Nichts heraus eine Rendite von rund 44 Prozent erzielt. Der FTX Token ist, wer sich noch zurückerinnert, der Token der in die Insolvenz geratenen Kryptobörse FTX. Mit der Insolvenz vom 11. November 2022 löste die Kryptobörse eine Phase voller Verluste am Kryptomarkt aus, die teilweise im mittleren zweistelligen Prozentbereich lagen. Doch warum ist die Euphorie plötzlich derart hoch? Der Grund dafür ist die Aussicht, dass aus der Insolvenzmasse ein Betrag von 26 Milliarden US-Dollar an die Gläubiger ausgezahlt wird. Von einem Einstieg in den FTX Token kann allerdings nur abgeraten werden, da dieser noch immer eng mit der Kryptobörse FTX verbunden ist, welche sich in Rückabwicklung befindet.

Wormhole gewinnt 38,5 Prozent an Wert

Nicht weniger erfolgreich, aber mit deutlich mehr Potenzial versehen, folgt der Wormhole Token auf unserem Ranking auf Platz zwei. Innerhalb der letzten sieben Tage gelang es dem jungen Token Kursgewinne von 38,5 Prozent zu erzielen, in Zusammenhang mit einer Marktkapitalisierung, die mittlerweile mehr als 900 Millionen US-Dollar beträgt. Hinter dem Token verbirgt sich ein Krypto-Projekt, welches mehrere Blockchains miteinander verbindet. Damit soll ermöglicht werden, dass beispielsweise Vermögenswerte über mehrere Blockchains hinaus und ohne Zwischenhändler ausgetauscht werden können. Nicht wenige Experten sehen in dem Projekt ein großes Potenzial für die Zukunft.

BONK – Der Solana-Coin mit 11,7 Prozent Kursrendite

Neben dem FTX Token und Wormhole folgt der überaus beliebte Meme-Coin namens Bonk auf dem dritten Platz, mit einer Verteuerung von 11,6 Prozent in sieben Tagen. Das BONK zu den beliebtesten Meme-Coins am Kryptomarkt gehört, wird spätestens klar, indem man auf das Kurschart von einem ganzen jahr blickt. Innerhalb der letzten 12 Monate hat BONK mehr als 10.100 Prozent an Wert hinzugewonnen, in VErbindung mit einer starken und breiten Community in der Kryptoszene. Ein Investment in den beliebten Meme-Coin könnte sich damit zu jeder Zeit als lukrativ erweisen. Das Risiko, was damit einhergeht, darf allerdings auch nicht außer Augen gelassen werden.

PEPE Unchained knackt 17 Millionen US-Dollar

Ein weiterer Top-Performer in den letzten Tagen und Wochen ist der Meme-Coin namens $PEPU, der anders als die vorherigen Kryptowährungen noch nicht einmal an einer Kryptobörse gelistet ist, sondern sich im Vorverkauf befindet. Im Mittelpunkt des Projektes steht die Meme-Figur PEPE, die in den letzten Monaten ebenso eine breite und treue Community hinter sich vereinen konnte. Bei einem klassischen Meme-Coin bleibt es bei PEPE Unchained allerdings nicht, denn es steht ebenso der Aufbau eines eigenen Krypto-Ökosystems im Mittelpunkt, welches sich derzeit im Aufbau befindet. Die Basis dafür liefert die Layer-2-Blockchain, welche in den letzten Monaten aufgrund ihres technologischen Fortschritts deutlich an Volumen gewonnen hat. Sobald der Vorverkauf final abgeschlossen ist, folgen unmittelbar die Bereitstellung des Tokens sowie die ersten Listings an den Kryptobörsen. Bis es soweit ist, kann der $PEPU-Token in wenigen Schritten über die Projektwebsite erworben werden.

Crypto All Stars erreich 1,9 Millionen US-Dollar und steigt weiter

Ebenso wie der $PEPU-Token befindet sich auch der $STARS-Token von Crypto All Stars im Vorverkauf und ist damit noch nicht an einer Kryptobörse gelistet. Im Zentrum des Projektes steht die Staking-Plattform MemeVault, welche das Staking erheblich vereinfacht, optimiert und damit auf ein anderes Level hebt. Konkret werden die künftigen Nutzer die Möglichkeit erhalten, mehrere der führenden Meme-Cons auf nur einer Plattform staken zu können. Dadurch entsteht die Möglichkeit, ein passives Einkommen aufzubauen und dies stetig zu skalieren. Damit die Treue der Community zudem gewonnen wird, finden stetig Wettbewerbe statt, wie beispielsweise der aktuelle namens „Last Meme Standing”. Das hat dazu geführt, dass innerhalb von nur kürzester Zeit rund 1,9 Millionen US-Dollar eingeworben werden konnten.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.