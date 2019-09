Diskussion um Dollar-Stärke: Was ist dran an Trumps Bedenken?

• US-Dollar im Höhenflug• Nachteil für US-Unternehmen• Trump trägt Mitschuld an starker Währung

Der aktuelle Höhenflug des US-Dollar ist für Donald Trump kaum zu ertragen. Schon in der Vergangenheit hat er mehrfach darauf hingewiesen, dass er gerne einen schwächeren US-Dollar sehen würde. "Ich muss ihnen sagen, das benachteiligt uns", so der US-Präsident schon vor einigen Wochen in Bezug auf die starke Währung auf Twitter.

Und in der Tat, der Greenback ist gegenwärtig in einem regelrechten Höhenflug. Betrachtet man die langfristige Wertentwicklungen zwischen dem US-Dollar und dem Euro, dem Pfund Sterling sowie dem chinesischen Yuan, muss festgestellt werden, dass die wichtigste Währung der Welt tatsächlich immer mehr an Wert gewinnt. So verteuerte sich der Greenback allein in den zurückliegenden 52 Wochen um über fünf Prozent gegenüber dem Euro. Mit Blick auf einen Zeitraum von fünf Jahren hat sich der Wert des US-Dollar gegenüber der europäischen Gemeinschaftswährung sogar um rund 17 Prozent gesteigert.

Eine noch extremere Performance zeigte der US-Dollar dabei gegenüber dem britischen Pfund Sterling. Während der Greenback im vergangenen Jahr, ähnlich wie zum Euro, rund fünf Prozent gegenüber dem Pfund zulegen konnte, zeigt der langfristige Chart einen noch sehr viel deutlicheren Aufwertungstrend. So legte der US-Dollar in den zurückliegenden fünf Jahren gegenüber dem britischen Pfund Sterling über 30 Prozent an Wert zu. Von einem derart hohen Wertverlust wie beim britischen Pfund ist selbst der immer schwächer werdende chinesische Yuan noch weit entfernt. Im Zeitraum von einem, drei und fünf Jahren kletterte der US-Dollar lediglich 3,6, 6,5 und 16,2 Prozent gegenüber der chinesischen Hauptwährung.

Derweil legt der Greenback jedoch nicht nur gegenüber den etablieren Weltwährungen zu, sondern auch im Vergleich zu Devisen aus unterschiedlichen Schwellenländern. Für diese Tatsache ist der amerikanische Präsident teilweise sogar mitverantwortlich. So sorgte Donald Trump durch einzelne Twitter-Nachrichten in der Vergangenheit schon öfter dafür, dass die Kurse der türkischen Lira oder des argentinischen und mexikanischen Pesos massiv unter Druck geraten sind.

Hauptgrund für den starken Greenback sind jedoch sicherlich nicht die Tweets des US-Präsidenten, sondern die amerikanische Konjunktur und die Geldpolitik der US-Notenbank. Denn obwohl die Fed nun schon wieder leicht von ihrer ursprünglich angedachten Zinsstraffung zurückgewichen ist, liegt die Renditedifferenz zwischen US-Anleihen und Staatsanleihen aus anderen Industrieländern immer noch auf einem relativ hohen Niveau. Während die Fed schon seit längerem damit begonnen hat, die Leitzinsen gemäß der konjunkturellen Entwicklung wieder graduell zu erhöhen, verblieben die weltweiten Notenbanken bei ihren expansiven Maßnahmen. Aufgrund dieser Konstellation verwundert es kaum, dass sich nun die Investoren aus aller Welt um die begehrten US-Staatsanliehen reißen und somit die Nachfrage nach dem US-Dollar antreiben und dadurch auch den Wechselkurs in die Höhe peitschen.

Genau diese Entwicklung veranlasst US-Präsident Donald Trump unter anderem dazu, die Fed, ihren Chef, Jerome Powell, und weitere Notenbanker in einer Twitter-Nachricht als "Dummköpfe" zu bezeichnen.





....The USA should always be paying the the lowest rate. No Inflation! It is only the naïveté of Jay Powell and the Federal Reserve that doesn’t allow us to do what other countries are already doing. A once in a lifetime opportunity that we are missing because of "Boneheads."