Dogecoin deutlich im Minus – Wie geht es jetzt weiter?

Der Dogecoin gehört in den letzten Wochen keineswegs zu den Garanten für starke Kursgewinne. Es vergeht kaum ein Tag, an dem der Meme-Coin keine weiteren Verluste für sich zu verzeichnen hat. Doch wie könnte es jetzt in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten weitergehen?

Dogecoin verzeichnet deutliche Verluste

In den letzten Tagen und Wochen geht es für den Dogecoin stetig weiter abwärts. Derzeit steht der älteste Meme-Coin am Kryptomarkt bei einem Kurs von rund 0,2 US-Dollar, Tendenz weiter fallend. Blickt man beispielsweise auf die Performance der vergangenen 24 Stunden, dann steht der Dogecoin mit rund 2 Prozent in der Verlustzone. In den letzten sieben Tagen liegen die Verluste sogar bei knapp über 4 Prozent, neben mehr als 25 Prozent auf der Basis eines Monats betrachtet. Doch woran liegt es, dass der Memecoin derart deutliche Verluste für sich zu verzeichnen hat?

Der Grund dafür ist die allgemein schlechte Stimmung am Kryptomarkt, die seit mehreren Tagen vorherrscht. Der Auslöser dafür war Donald Trump, indem er deutliche Strafzölle gegenüber einer ganzen Reihe von Ländern angekündigt hat. Weitere Länder könnten in den kommenden Wochen folgen, unter anderem die Europäische Union. Darüber hinaus enttäuschte auch die Ankündigung zur Auflage der strategischen Krypto-Reserve in den USA, welche am vergangenen Donnerstag von Donald Trump verkündet wurde. Während die meisten auf starke Zukäufe aus den USA gehofft haben, bleibt es lediglich bei der Umwandlung von beschlagnahmten Bitcoins und perspektivisch weiteren Altcoins in die strategische Reserve hinein.

Kann der Dogecoin zur alten Stärke zurückkehren?

An dieser Stelle stellt sich die Frage, ob der Dogecoin zur alten Stärke zurückkehren kann bzw. wie viel Potential noch im Dogecoin steckt. Blickt man auf die letzten Jahre, dann hat sich stets abgezeichnet, dass die Kursentwicklung des Dogecoins eng mit Ereignissen verbunden ist, die Euphorie bei den Anhängern auslösen oder dem entgegen Panik. Damit einher gehen schnell zweistellige Kursschwankungen in beide Richtungen. Damit wird in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten insbesondere die USA mit ihrem Handeln darüber entscheiden, wie sich der Meme-Coin künftig bewegt.

Der wichtigste Einflussfaktor in diesem Zusammenhang ist aktuell ein möglicher Dogecoin-Spot-ETF, der im Jahresverlauf zugelassen werden könnte. Die Zulassung hätte zur Folge, dass insbesondere institutionelle Investoren unmittelbar in den Dogecoin investieren können und damit substanziell die Nachfrage ansteigt. In Anbetracht einer aktuellen Marktkapitalisierung von knapp unter 30 Milliarden US-Dollar erscheint das Wachstumspotenzial deutlich. Würde der Dogecoin durch Spot-ETFs eine Gesamtkapitalisierung erreichen, wie der Bitcoin-Spot-ETF von iShares, dann würde sich der Kurs verdreifachen. Dabei gilt es anzufügen, dass eine einzige News ausreichen kann, damit der Dogecoin seinen Kurs vervielfacht. Dies hat Elon Musk im Jahre 2021 eindrucksvoll demonstriert. Viele Experten sind sich darüber einig, dass langfristig ein Kurs von mehr als einem US-Dollar in jedem Fall im Rahmen des Möglichen liegt.

