04.02.2026 19:43:13

Dogecoin: So lohnend wäre ein Einstieg von vor 5 Jahren gewesen

Bei einer frühen Investition in Dogecoin hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 03.02.2021 kostete Dogecoin 0,037442 USD. Bei einer DOGE-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 670,80 Dogecoin in seinem Portfolio. Da sich der Wert von Dogecoin am 03.02.2026 auf 0,1056 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 281,95 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 181,95 Prozent zugenommen.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 04.02.2026 erreicht und liegt bei 0,1033 USD. Bei 0,2895 USD erreichte der Coin am 13.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: CKA / shutterstock.com,Virrage Images / Shutterstock.com

