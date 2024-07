Dogecoin und Shiba Inu – Memecoins performen stark

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Aktuell zeigt sich am Markt ein Zufluss von beachtlichen finanziellen Mitteln, wobei vieles davon in Meme-Coins investiert wird. Daraus resultieren deutliche Gewinne, die Dogecoin und Shiba Inu in den letzten Handelstagen verzeichnen konnten.

Dogecoin und Shiba Inu haben heute den breiteren Kryptomarkt deutlich übertroffen. Während die Gesamtbewertung der Branche um 3,4% gestiegen ist und seit mehreren Tagen im Plus liegt, ist Dogecoin um 6,8% und Shiba Inu um 9,1% gestiegen.

Dabei ist mit diesen Steigerungen noch kein Ende der Fahnenstange in Sicht. Die Erwartung auf einen anhaltenden Marktaufschwung steigert die Nachfrage gerade bei Meme-Coins und anderen risikoreichen Kryptowährungen. Die Verlockung, mit wenigen Trades mehrere tausend Prozent an Gewinnen zu erzielen, treibt immer mehr Anleger in Richtung dieser risikobehafteten Währungen.

Nachdem nun die Bitcoin-Bestände der deutschen Bundesregierung verkauft sind, scheint es, als würde sich der gesamte Markt wieder stark nach oben entwickeln. Auch die Bitcoin-ETFs verzeichnen starke Zuflüsse und könnten bald wieder Allzeithochstände erreichen. Zudem wartet am Horizont bereits die Einführung der Ethereum-ETFs, von denen erwartet wird, dass sie mittelfristig ähnliche Zuflüsse wie die Bitcoin-ETFs bringen werden.

Analysten positiv gestimmt

Derzeit wird Dogecoin (DOGE) bei 0,1251 Dollar gehandelt, mit einem Anstieg von 15% in dieser Woche, aber einem Rückgang von 7% in diesem Monat. Sein 24-Stunden-Handelsvolumen ist um 61% auf 914 Millionen Dollar gestiegen. Analysten vermuten, dass der Dogecoin-Preis bei anhaltendem Aufwärtstrend in Richtung 1 Dollar steigen könnte.

Auf der anderen Seite wird Shiba Inu (SHIB) bei 0,00001961 Dollar gehandelt, mit einem Anstieg von 19% in dieser Woche und einem Rückgang von 4% in diesem Monat. Sein 24-Stunden-Handelsvolumen ist um 112% auf 540 Millionen Dollar gestiegen. Analysten, wie beispielsweise “Lola”, sind optimistisch, dass SHIB weiter steigen könnte, insbesondere mit dem bevorstehenden Start der Ethereum-Spot-ETFs später im Juli, was zusätzlichen Schwung für die Coin bringen könnte.

Schon in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass positive Nachrichten bei Layer-1-Blockchains auch häufig positive Auswirkungen auf die Performance der darauf basierenden Meme-Coins haben.

Jedoch ist auch zu bemerken, dass gerade andere Blockchains als Ethereum im bullischen Marktzyklus deutlich mehr zulegen. So verzeichnet Solana doppelt so hohe Wachstumsraten wie Ethereum und konnte damit zwischenzeitlich die zweitgrößte Blockchain bei der Anzahl der Transaktionen überholen. Neu aufgekommen sind Layer-2-Lösungen wie Base, die schnelle Transaktionen und günstige Abwicklungskosten bieten. Durch die Zwischenberechnung und Zusammenfassung der Transaktionen können Händler auf diesen Layer-2-Lösungen von dieser Performancesteigerung profitieren.

Hier will Pepe Unchained als erster Memecoin seine eigene Layer-2-Blockchain im Krypto-Ökosystem positionieren.

Blockchain für Memecoins

Dabei soll das Maskottchen, der bekannte Frosch, als Superhirn die Ketten von Ethereum sprengen und damit unabhängig, schnell und reich in die Zukunft starten. Mit dieser technischen Raffinesse wollen die Entwickler eine hundertmal schnellere Transaktionsgeschwindigkeit und auch hundertmal günstigere Transaktionskosten gegenüber Ethereum-basierten Memecoins wie Pepe bieten.

Presale des $PEPU Token, Quelle: www.pepeunchained.com

Dieses System könnte sich in Zukunft noch ausweiten, da die Blockchain auch anderen innovativen Memecoin-Projekten zur Verfügung gestellt werden soll. Damit könnten Investoren besonders gut von dem technischen Fortschritt und den Steigerungsraten dieses Memecoins profitieren. Während es in der ersten Phase so aussieht, als wäre $PEPU nur ein normaler Memecoin, könnte er in Zukunft wie Solana, Base oder Ethereum angesehen werden. Dieses Potenzial scheint die Investoren zu überzeugen, da das Projekt schon knapp 4 Millionen Dollar für diese Idee einsammeln konnte.

Neben der Blockchain werden auch weitere Funktionalitäten integriert. So soll es einen eigenen Blockchain Explorer geben, um alle Transaktionen transparent und sicher nachverfolgen zu können. Da Ethereum trotzdem als Basis-Blockchain im Hintergrund verfügbar ist, wird die neue Layer-2-Lösung eine einfache Tauschmöglichkeit zwischen den Ether-Token und den $PEPU-Token bieten.

Aktuell können die Token zu einem Wechselkurs von 1 $PEPU = $0.0084598 getauscht werden. Interessierte sollten sich beeilen, da der Preis schon in wenigen Stunden wieder ansteigt. Wer früh in den Vorverkauf einsteigt, hat die Möglichkeit, von den weiteren Preissteigerungen zu profitieren und schon beim offiziellen Launch Buchgewinne zu verzeichnen.

