Dogecoin: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Das wäre der Gewinn bei einer frühen Investition in Dogecoin gewesen.

Dogecoin notierte am 28.10.2024 bei 0,1610 USD. Bei einem DOGE-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 62 104,71 Dogecoin in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären am 28.10.2025 bei einem DOGE-USD-Kurs von 0,1939 USD 12 040,11 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert des Investments um 20,40 Prozent erhöht.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 0,1418 USD. Am 08.12.2024 stieg Dogecoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,4673 USD.

Redaktion finanzen.net