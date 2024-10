Durchbricht der Bitcoin 70.000 US-Dollar in den nächsten Stunden?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Bitcoin hat in den letzten Wochen diverse Rücksetzer verkraften müssen, doch das Blatt wendet sich. In den letzten Tagen hat der Bitcoin deutliche Kursrenditen erzielen können, ein Ende ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht absehbar. Doch reicht der aktuelle Optimismus der Anleger, damit der wertvollste Altcoin am Kryptomarkt die Marke von 70.000 US-Dollar nachhaltig durchbrechen kann und möglicherweise bald ein neues Allzeithoch fällt?

Das Kurschart des Bitcoins im Überblick

In den letzten 24 Stunden hat es der Bitcoin geschafft, rund 1,54 Prozent an Wert hinzuzugewinnen. Die Marktkapitalisierung ist in dem Zuge auf rund 1,35 Billionen US-Dollar angestiegen, Tendenz weiter steigend. Auf der Basis von einem Monat liegt die Kursrendite dadurch bei 13,4 Prozent. Damit steht der Bitcoin nicht alleine da, denn auch viele andere Kryptowährungen haben in den letzten Wochen deutlich an Wert gewinnen können. Ethereum hat beispielsweise um 13,47 Prozent zugelegt, Solana sogar um 18,30 Prozent. Doch was sind die Hintergründe für den deutlichen Anstieg?

Nachdem sich der Konflikt im Nahen Osten zugespitzt hat, sind die Kurse am Kryptomarkt und genauso an den klassischen Finanzmärkten zunächst drastisch gefallen. Durch positive äußerliche Faktoren ist der Kaufdruck jedoch zunehmend angestiegen, was dazu geführt hat, in Kombination mit den vorherigen Verlusten, dass die Kursgewinne schnell zweistellig ausgefallen sind. Einer der positiven Einflussfaktoren war die weiter nachlassende Inflation in Europa und den USA. Als Reaktion darauf hat erst am vergangenen Donnerstag die EZB ihre Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte gesenkt, was sich in den vorangegangenen Tagen zunehmend herauskristallisiert hat. Auch die Fed wird dieses Jahr mit aller Wahrscheinlichkeit eine weitere Senkung des Leitzinses durchführen, was weitere positive Auswirkungen auf den Bitcoin nach sich ziehen würde.

Bitcoin bald über 70.000 US-Dollar?

Sollte sich der Trend der letzten Tage fortsetzen, dann könnte der Bitcoin die wichtige Kursmarke von 70.000 US-Follar bereits sehr zeitnah durchbrechen. Dabei gilt es anzufügen, dass die Kursmarke von 70.000 US-Dollar zugleich eine psychologisch wichtige darstellt, die nach dem Durchbruch als starker Support dient. Ein neues ATH könnte danach nur noch eine Frage der Zeit sein. Doch wie geht es danach weiter? Insbesondere der Bitcoin-Spot-ETF könnte dem Bitcoin auch nach dem Durchbrechen der Marke von 70.000 US-Dollar langfristig weiteren Aufwind verleihen, getrieben durch institutionelle Investoren. Daran knüpft unmittelbar die Politik in den USA an, die sich unabhängig von der Auswahl des Wahlkampfes im kommenden Monats zugunsten des Kryptomarktes und damit verbunden auch des Bitcoins entwickeln wird.

Crypto All Stars knackt 2,4 Millionen US-Dollar

Während der Bitcoin zuletzt deutlich an Wert gewinnen konnte, knackt der junge Presale namens Crypto All Stars die Marke von 2,4 Millionen US-Dollar. Doch was führt dazu, dass das Interesse an dem Krypto-Projekt derart hoch ist? Im Zentrum des Projektes steht die Staking-Plattform MemeVault, welche das Staking erheblich vereinfacht und optimiert. Konkret werden die Nutzer die Möglichkeit erhalten, mehrere der führenden Meme-Cons auf nur einer Plattform staken zu können. Damit verbunden ist die Möglichkeit, ein passives Einkommen aufzubauen.

Bei der Entwicklung der Plattform wurde besonders darauf geachtet, dass diese offen für Veränderungen gehalten wird. In der Zukunft können demnach flexibel neue Meme-Coins zum Staking hinzugefügt werden, denn der Meme-Markt gilt als sehr schnelllebig. Doch das ist noch nicht alles, denn das Projekt hat ebenso einen Native-Token auf den Weg gebracht, der zukünftig als $STARS-Token gelistet wird. Einerseits kann der neue Token im Vorverkauf erworben sowie mittels des Stakes verdient werden. Für noch mehr Attraktivität sorgen verschiedene Wettbewerbe, von denen der erste bereits namens „Last Meme Standing“ erst frisch gestartet ist. Doch es ist Schnelligkeit geboten, denn der Preis für einen Token wird bereits in wenigen Stunden ansteigen.

