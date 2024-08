ETH-Spot-ETF knackt 1 Milliarde US-Dollar

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Lange hat es gedauert, bis es vor rund einem Monat endlich soweit war: Die US-Börsenaufsichtsbehörde genehmigte final den ersten Spot-ETF in den USA. Bereits im Vorfeld ging es in diesem Zusammenhang für Ethereum deutlich in Richtung Norden, bis es in den letzten Tagen deutlich bergab gehen sollte. Trotz dessen ist es offiziell: der erste ETH-Spot-ETF hat die Marke von einer Milliarde US-Dollar geknackt. Alle Einzelheiten dazu finden sich in diesem Beitrag.

Die Schallmauer von einer Milliarde US-Dollar ist durchbrochen

Nach rund einem Monat nach der Genehmigung durch die SEC hat der erste ETH-Spot-ETF die Schallmauer von einer Milliarde US-Dollar durchbrochen. Wie soll es an dieser Stelle auch anders sein, der erste, der ein solch hohes Volumen erreicht, ist der von BlackRock, dem größten Vermögensverwalter der Welt. Nach dem Anbieter BlackRock folgt Fidelity auf dem zweiten Rang, mit einem Volumen von rund 375 US-Dollar, Tendenz steigend. Betrachtet man jedoch die Spot-ETFs zu Ethereum übergreifend, dann spiegelt sich ein anderes Bild wider.

Übergreifend zeichnet sich aktuell ein Bild voller Abflüsse. Alleine innerhalb dieser Handelswoche betrugen die Abflüsse 46,5 Millionen US-Dollar. Der Großteil dieser Abflüsse ist auf den Grayscale Ethereum Trust (ETHE) zurückzuführen, ein Ende ist dabei noch nicht absehbar. Das bleibt natürlich nicht ohne Folgen und hat direkte Einflüsse auf den Kurs von Ethereum, der in den letzten Tagen mit deutlichen Verlusten zu kämpfen hat. Dabei lohnt sich ein Blick auf das aktuelle Kurschat.

Ethereum mit weiteren Verlusten

Auch am heutigen Handelstag musste der Altcoin Ethereum weitere Verluste hinnehmen. Die Verluste auf Tagesbasis lagen heute bei rund 0,9 Prozent. Auf der Basis von einem Monat beziffern sich die Verluste damit auf insgesamt 25 Prozent, womit Ethereum die Liste unter den Altcoins mit anführt. Verantwortlich für die deutlichen Verluste ist unter anderem die Angst vor einer Rezession in den USA. Darüber hinaus sorgen die Unsicherheiten in Bezug auf die Zinspolitik der Fed ebenfalls für Abflüsse aus Ethereum.

Betrachtet man darüber hinaus die letzten Tage des Altcoins, dann lässt sich feststellen, dass sich Ethereum in einer anhaltenden Seitwärtsbewegung befindet. Der nächste größere Widerstand, der auch eine psychologische Bedeutung hat, wartet bei 2.750 US-Dollar, bevor die Marke von 3.000 US-Dollar wartet. Auf der anderen Seite wartet bei 2.500 US-Dollar eine wichtige Supportlinie, die in den letzten Tagen halten konnte, abgesehen von einem kurzzeitigen Durchbruch nach unten.

Geht es für die ETH-Spot-ETFs wieder aufwärts?

Für die kommenden Wochen wird insbesondere die allgemeine Marktstimmung einen deutlichen Einfluss auf die Entwicklung von Ethereum nehmen. Diese wird wiederum im kommenden September maßgeblich von den anstehenden Zinsentscheidungen der Fed und der EZB beeinflusst. Nach aktuellem Stand bzw. aus Sicht diverser Experten sieht es danach aus, dass es zu Zinssenkungen in den USA und Europa gleichermaßen kommen wird. An dieser Stelle darf ein potentieller Solana-Spot-ETF nicht außer Acht gelassen werden, der den Markt deutlich beeinflussen kann.

PlayDoge bringt die 90er Jahre zurück

Während es aktuell für Ethereum bescheiden läuft, sieht es bei PlayDoge gänzlich anders aus. Innerhalb der letzten Wochen konnte der junge Presale ein Volumen von mehr als 6 Millionen US-Dollar einwerben. Doch was steckt eigentlich hinter PlayDoge? Hinter PlayDoge verbirgt sich ein Projekt, welches das Retro-Design mit der Moderne des Gamings kombiniert. Im Zentrum steht dabei ein Play-to-Earn-Game, in Kombination mit dem Meme-Token namens $PLAY. Mit diesem Ansatz wird den Spielern eine besondere Art der Motivation geboten.

Dabei darf nicht vergessen werden, zu erwähnen, dass die gewonnenen oder erworbenen Meme-Coins unmittelbar im Staking-Programm eingesetzt werden können, um diese weiter zu vermehren. Der Kauf des $PLAY-Token muss bis zum Ende des Presales und dem damit verbundenen Listing an einer ersten Kryptobörse über die Projektwebiste erfolgen. Der Kauf stellt sich allerdings deutlich einfacher dar, als im ersten Moment womöglich vermutet wird. In einem ersten Schritt muss die Projektseite mit einem kompatiblen Wallet verbunden werden, dafür stehen mehrere mit direkter Verlinkung unmittelbar zur Auswahl. Im Anschluss fehlt nur noch die Auswahl der Anzahl an Tokens, die erworben werden sollen und der Abschluss des Kaufs.

