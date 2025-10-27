Performance im Blick 27.10.2025 19:43:13

Ethereum Classic: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Ethereum Classic: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte

So viel Gewinn hätte ein frühes Engagement in Ethereum Classic Anlegern gebracht.

Am 26.10.2020 kostete Ethereum Classic 5,445 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 18,37 ETC im Portfolio. Mit dem ETC-USD-Kurs von gestern gerechnet (16,66 USD), wäre die Investition nun 305,96 USD wert. Mit einer Performance von +205,96 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 14,04 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 06.12.2024 erreicht und liegt bei 38,51 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1611
0,0007
0,06
Japanischer Yen
178,7565
1,5665
0,88
Britische Pfund
0,8812
0,0017
0,19
Schweizer Franken
0,9282
0,0001
0,01
Hongkong-Dollar
9,0195
0,0028
0,03
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen