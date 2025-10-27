|Performance im Blick
|
27.10.2025 19:43:13
Ethereum Classic: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Am 26.10.2020 kostete Ethereum Classic 5,445 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 18,37 ETC im Portfolio. Mit dem ETC-USD-Kurs von gestern gerechnet (16,66 USD), wäre die Investition nun 305,96 USD wert. Mit einer Performance von +205,96 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 14,04 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 06.12.2024 erreicht und liegt bei 38,51 USD.
Redaktion finanzen.net
