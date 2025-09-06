Ethereum - US-Dollar

4 297,06
 USD
-6,12
-0,14 %
USD - ETH
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
>
Altcoin-Saison? 07.09.2025 01:57:00

Ethereum erreicht Rekordhöhen: Ex-Wall-Street-Banker sieht massiven Kurssrpung auf über 80.000 US-Dollar voraus

Ethereum erreicht Rekordhöhen: Ex-Wall-Street-Banker sieht massiven Kurssrpung auf über 80.000 US-Dollar voraus

ETH hat zeitweise ein neues Allzeithoch erreicht. Während der Markt von Euphorie getragen wird, spricht Ex-Wall-Street-Banker Raman sogar von einem langfristigen Mega-Potenzial.

• Ethereum klettert Ende August auf ein neues Rekordhoch, Anleger spekulieren über Beginn einer Altcoin-Saison
• Vivek Raman sieht Ethereum langfristig bei 80.000 US-Dollar
• Institutionelle Anleger investieren zunehmend in Ethereum

Ethereum im Aufwind

Seit April 2025 hat sich der Kurs von Ethereum nahezu verdreifacht und erreichte zwischenzeitlich mit 4.953,73 US-Dollar den höchsten Stand seiner Geschichte. Anleger werten die Rally als mögliches Signal für eine neue Altcoin-Saison. Nach einer längeren Durststrecke rückt die zweitgrößte Kryptowährung damit wieder verstärkt ins Rampenlicht privater und institutioneller Investoren.

Vivek Raman vergleicht Ethereum mit digitalem Öl

Für besonders viel Aufmerksamkeit sorgt derzeit eine Einschätzung von Ex-Wall-Street-Banker und Etherealize-CEO Vivek Raman. Er sieht Ethereum langfristig auf bis zu 80.000 US-Dollar steigen. In einem Interview mit Coinage gibt Raman an, dass er die Kryptowährung nicht nur als Plattform für dezentrale Anwendungen, sondern als Fundament einer künftigen "Weltwirtschaft auf der Blockchain", versteht. In diesem Zusammenhang bezeichnete er Ethereum als "digitales Öl", das die Wertschöpfung in vielen Branchen vorantreiben könnte.

Treiber des Höhenflugs von ETH

Neben den jüngsten Kursgewinnen sprechen mehrere Faktoren für die optimistische Einschätzung. Dazu gehören regulatorische Impulse der krypto-freundlichen US-Regierung wie der GENIUS-Act, durch den Kryptowährungen stärker im Mainstream verankert werden sollen. Hinzu kommt das wachsende Interesse institutioneller Investoren: Immer mehr Banken und Unternehmen sichern sich Positionen in Ethereum. Auch die technologische Umstellung auf ein "Proof-of-Stake-System" gilt als Vorteil. Sie senkt den Energieverbrauch und erhöht gleichzeitig die Sicherheit des Netzwerks.

Wie realistisch ist das 80.000-US-Dollar-Szenario?

So groß die Euphorie derzeit ist, teilen nicht alle Beobachter die Vision eines 80.000-US-Dollar-Ethers. Ein solches Szenario setzt cryptonews zufolge eine breite Adaption im Finanzsystem voraus, etwa durch die Tokenisierung klassischer Anlageklassen wie Anleihen oder Immobilien. Ob Ethereum diese Entwicklung stemmen kann, hängt letztlich von regulatorischen Rahmenbedingungen und der Investitionsbereitschaft auf globaler Ebene ab. Fest steht: Ethereum ist zurück im Rampenlicht, doch der Weg zu Ramans optimistischem Kursziel wäre noch ein weiter.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

NVIDIA-Aktie: Wie sich die KI-Bilanz auf Bitcoin, Ethereum & den Kryptomarkt auswirkt
Experten-Tipps: So baut man 2025 ein Krypto-Portfolio auf
Kryptos nicht nur in Tesla-Bilanz: Auch SpaceX hält Bitcoin-Reserven in Milliardenhöhe
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 600+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Ponderful Pictures / Shutterstock.com,Steve Heap / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1715
0,0000
0,00
Japanischer Yen
172,77
0,0100
0,01
Britische Pfund
0,8676
0,0000
0,00
Schweizer Franken
0,9353
0,0000
0,00
Hongkong-Dollar
9,1346
0,0000
0,00
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02:43 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
01:19 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.09.25 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.09.25 KW 36: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktzahlen: ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Gewinnmitnahmen an den US-Börsen -- Handel in Asien endet mit Aufschlägen
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Freitag Verluste. Der deutsche Leitindex gab nach. Die US-Börsen zeigten sich nach neuen Bestmarken schwächer. In Fernost dominierten die Käufer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen