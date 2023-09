"Ethereum ist großartig": Solana Co-Gründer versucht die Wogen zwischen Ethereum- und Solana-Befürwortern zu glätten

• Endgame stellt womöglich von Ethereum auf Solana um• Krypto-Community gespalten• Solana-Co-Gründer versucht sich in Deeskalation

Die Überarbeitung des Maker-Protokolls "Endgame" befindet sich in der finalen Phase. Die dezentrale autonome Organisation, die ursprünglich als Open-Source-Anwendung auf der Ethereum-Blockchain entwickelt wurde, soll nun möglicherweise auf den größten Konkurrenten von Ethereum, Solana, setzen. Das hatte der Mitbegründer des Protokolls, Rune Christensen, auf X verlauten lassen: "Die letzte Phase von Endgame ist die Einführung einer nativen Blockchain für Maker mit dem Codenamen NewChain. Dadurch wird das Ökosystem sicherer und effizienter. Nach einigen Recherchen glaube ich, dass die Solana-Codebasis als Grundlage für NewChain betrachtet werden sollte", so der Kryptoexperte in einem Beitrag auf der ehemaligen Twitter-Plattform.

The last phase of Endgame is the launch of a native blockchain for Maker with the codename NewChain



It will make the ecosystem more secure and efficient



After some research, I believe the Solana codebase should be considered as the basis for NewChainhttps://t.co/KyGxBBGlVH