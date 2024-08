Ethereum-Kurs: Analyst sieht trotz Einbruch positive Zukunft

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kurs von Ethereum ($ETH) hat in den letzten Tagen einen starken Einbruch erlebt. Vom 30. Juli bis zum gestrigen Tiefpunkt fiel der Kurs um über 36%. Trotz dieser drastischen Entwicklung sieht der bekannte Analyst Crypto Rover den übergeordneten Trend weiterhin positiv.

Wochenchart zeigt intakten Aufwärtstrend – Ethereum-ETFs mit gemischter Bilanz

Ein Blick auf den Wochenchart von Ethereum zeigt, dass der jüngste Abverkauf fast genau am trendrelevanten Tief bei 2.114 Dollar gestoppt wurde. Da dieses Niveau nicht durchbrochen wurde, könnte dies laut Crypto Rover auf einen bald einsetzenden Kursanstieg hindeuten.

Der Fear & Greed Index für Ethereum steht derzeit bei einem Wert von 17 Punkten, was auf extreme Panik am Markt hindeutet. Da dieser Index als Kontraindikator gilt, könnte dies ebenfalls für eine baldige Trendwende sprechen.

Die kürzlich eingeführten Ethereum-ETFs zeigten bisher eine uneinheitliche Entwicklung. Während der Grayscale Ethereum Trust seit seiner Umwandlung in einen ETF Abflüsse von über 2,16 Milliarden Dollar verzeichnete, gab es gestern Zuflüsse in Höhe von 48,8 Millionen Dollar in die Ethereum-ETFs insgesamt.

Experten gehen davon aus, dass die ETFs einen stärkeren positiven Einfluss auf den Ethereum-Kurs haben könnten, sobald die Abflüsse aus dem Grayscale-Produkt nachlassen. Dies könnte möglicherweise zu einer Erholungsrallye bei Ethereum führen und auch andere Kryptowährungen positiv beeinflussen.

Neuer Meme-Coin könnte von Ethereum-Entwicklung profitieren

Inmitten der Ethereum-Diskussionen zieht ein neuer Meme-Coin, Pepe Unchained ($PEPU), die Aufmerksamkeit auf sich. Dieser Coin, der kürzlich sein ICO startete, entwickelt laut eigenen Angaben die Ethereum-Blockchain in einer Layer-2-Lösung weiter.

$PEPU verspricht eine eigene Blockchain, die effizienter als Ethereum sein soll, mit günstigeren und schnelleren Transaktionen. Einige Analysten sehen darin großes Potenzial und prognostizieren hohe Kurssteigerungen. Der Hauptgrund für die Layer 2: Die hohen Gebühren auf der Ethereum-Blockchain. Denn während die Community des originalen Pepe-Coins groß ist, sorgen die hohen Transaktionsgebühren für Frustration. Das stärkt die Position für Meme-Coins auf anderen Blockchains wie Solana oder Base. Daher könnte PEPU mit einer eigenen Layer-2 in Zukunft eine neue Option darstellen.

Die Entwickler von Pepe Unchained hoffen, dass ihre Lösung ein Ökosystem für weitere Meme-Coins schaffen könnte. Ob sich diese Erwartungen erfüllen, bleibt abzuwarten. Interessierte Anleger sollten wie immer die Risiken sorgfältig abwägen.

