Ethereum Kurs Prognose: 2,77 Prozent Verlust – Wie geht es weiter?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den letzten Stunden hat der Altcoin namens Ethereum mit 4,52 Prozent deutlich an Wert verloren. Damit ist Ethereum allerdings nicht alleine, denn neben Ethereum haben ebenso diverse andere Kryptowährungen an Wert verloren, wodurch die Panik am Kryptomarkt zunehmend und spürbar zurückkehrt. Doch wie könnte es jetzt weitergehen? Wir haben die Situation genauestens untersucht, von den technischen Indikatoren, bis hin zu den äußerlichen Einflussfaktoren.

Ethereum mit deutlichen Verlusten auf Tagesbasis

Innerhalb der letzten 24 Stunden hat Ethereum deutlich Federn lassen müssen, um genauer zu sein um 2,77 Prozent. Dabei sah es in den letzten Tagen danach aus, dass die Verlustphase der letzten Wochen endlich vorüber ist, nachdem Jerome Powell die Zinswende in den USA eingeleitet hat. Neben Ethereum verloren ebenso die meisten anderen Kryptowährungen deutlich an Wert. Der Bitcoin verlor im gleichen Zeitraum beispielsweise 4,52 Prozent, Solana sogar 6,25 Prozent. Doch was sind die Hintergründe für den Einbruch?

Wer nach den Gründen für die Verluste am Kryptomarkt sucht, wird bei den massiven Abflüssen fündig, die über den Tag verteilt stattgefunden haben. Insgesamt beziffern sich die Abflüsse auf 110 Milliarden US-Dollar, verteilt auf diverse Kryptowährungen. Alles hat heute Morgen um 5 Uhr begonnen, als das Investmentunternehmen Wintermute Ethereum im Wert von 36,26 Millionen US-Dollar verkauft hat. In diesem Zusammenhang verloren ebenso diverse ETH-ETFs deutlich an Wert, neben den Bitcoin-Spot-ETFs. An dieser Stelle lohnt es sich, einen Blick auf die technischen Indikatoren von Ethereum zu werfen.

Die technischen Indikatoren von Ethereum im Überblick

Auf den Kurschart, der auf einen Tag basiert, ist der Kurs erst kürzlich am unteren Band der Bollinger Bands abgeprallt, woraus sich schließen lässt, dass es trotz der Verluste bald wieder bergauf gehen könnte. Auch der beliebte Relative Strength Index (RSI) spricht für ein weiteres Aufwärtspotenzial. Auf dem Tageschart bewegt sich der RSI nahe an einem Wert von 42, womit der Markt als leicht unterkauft einzustufen ist. Der MACD schließt sich mit positiven Signalen unmittelbar an. Andere Zeiteinheiten spiegeln ebenso ein ähnliches Bild der Lage wider, was für einen weiteren Anstieg spricht.

Was wird jetzt für Ethereum wichtig?

Mit der Ankündigung, die Leitzinsen einen ersten Schritt zu senken, wurde die Zinswende in den USA eingeleitet. Doch nun kommt es darauf an, dass die Leitzinsen nicht nur eine erste Zinserleichterungen erfahren, sondern mehrere in Folge. Das gleiche gilt für den europäischen Markt, gesteuert durch die Zentralbank EZB. Darüber hinaus rückt der Ethereum-Spot-ETF in den Fokus, der über Erfolg und Misserfolg entscheiden kann. Gelingt es den ETH-Spot-ETFs an Volumen zu gewinnen, dann wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der Preis von Ethereum profitieren. An dieser Stelle gilt es anzufügen, dass der aktuelle Kurs fast 50 Prozent unterhalb des bisherigen ATHs liegt.

PEPE Unchained durchbricht 11 Milliarden US-Dollar

Während Ethereum und viele weitere Kryptowährungen in den letzten Stunden deutlich an Wert verloren haben, hat der Meme-Coin $PEPU von PEPE Unchained die Marke von 11 Millionen US-Dollar durchbrochen. Damit bricht der Presale den allgemeinen Trend am Kryptomarkt. Doch was verbirgt sich hinter dem Presale rund um PEPE Unchained? Im Zentrum des Projektes steht augenscheinlich die Meme-Figur PEPE, welche bereits in den letzten Monaten eine starke Community hinter sich versammeln konnte. Diese Community zeigt auch aktuell, dass sie treu hinter der Meme-Figur steht. Doch das ist noch nicht alles, was sich hinter PEPE Unchained verbirgt.

Neben dem Meme-Coin setzt das Projektteam auf die Layer-2-Blockchain, um ein eigenes Krypto-Ökosystem aufzubauen. Damit soll dem Projekt ein Mehrwert verliehen werden, was die Anzahl an potenziellen Investoren deutlich erhöht. Sobald der aktuelle Vorverkauf abgeschlossen ist, ist eine erste Börsenlistung an einer dezentralen Kryptobörse geplant. Im Anschluss sollen ebenso mehrere zentrale Kryptobörsen folgen. Doch bis es soweit ist, ist der $PEPU-Token ausschließlich über die Projektwebsite erhältlich, in nur wenigen Schritten. In einem ersten Schritt muss die Projektwebsite mit einem kompatiblen Wallet verbunden werden, wozu mehrere mittels direkter Verlinkung zur Auswahl stehen. Danach muss nur noch die Anzahl an Meme-Coins ausgewählt werden, die erworben werden sollen, um im Anschluss den Kauf abzuschließen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.