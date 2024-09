Ethereum Kurs Prognose: Erst Korrektur und dann Bullrun?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Altcoin Ethereum bewegt sich in den letzten Tagen kaum von der Stelle, nachdem es eine Zeit lang so aussah, dass die Verlustphase endlich überwunden sein könnte. Doch wie könnte es in den kommenden Tagen und Wochen weitergehen? Fällt Ethereum nochmal auf die Marke von 2.000 US-Dollar und startet dann einen neuen Bullrun oder kommt es doch ganz anders? Ein Blick auf die Geschehnisse am Markt könnte an dieser Stelle die ersehnte Antwort liefern.

Jetzt den Presale von PEPE Unchained entdecken

Ethereum bewegt sich auf der Stelle

Ein Blick auf das Kurschart von Ethereum genügt, um festzustellen, dass die zweitgrößte Kryptowährung am Markt nicht von der Stelle kommt. Auf der Basis der vergangenen fünf Tage notiert Ethereum bei einem leichten Plus von 0,62 Prozent und damit bei rund 2.350 US-Dollar. Der Bitcoin konnte sich dem entgegen deutlich besser entwickeln, mit einem Kursplus von 3,92 Prozent im gleichen Zeitraum. Auch viele andere Kryptowährungen konnten in den letzten Tagen deutlich über Ethereum performen. Dabei ist der heutige Tag keine Ausnahme, denn der Trend konnte nicht brechen. Am heutigen Tage steht sogar ein leichter Verlust von 1,37 Prozent zu Buche.

Die Marktkapitalisierung ist in diesem Zusammenhang auf rund 310 Milliarden US-Dollar angewachsen, was rund ein Viertel derer des Bitcoins beträgt. Blickt man an dieser Stelle etwas weiter zurück, zum Beispiel sechs Monate, dann liegt der Verlust im Kurs sogar bei fast 30 Prozent. Im Zuge des Zulassungsprozesses für den Ethereum-Spot-ETF konnte der Altcoin deutlich an Wert gewinnen und war zeitweise deutlich stärker als viele andere Kryptowährungen am Markt. Diese Phase scheint nun allerdings beendet zu sein. Doch was wird jetzt wichtig und wie könnte es in den kommenden Wochen und Monaten weitergehen?

Entdecke die Layer 2 Blockchain von PEPE Unchaiend

Ethereum schwächelt – Das sind die Gründe

Im Zuge der Zulassung des Ethereum-Spot-ETFs gewann ETH deutlich an Wert, doch danach endete die Euphorie plötzlich. Allgemein ging der Finanzmarkt und damit auch der Kryptomarkt in eine schwierige Marktphase über, die von Unsicherheiten geprägt war. Im Fokus stand dabei insbesondere die drohende Rezession in den USA und ein anhaltend hohes Zinsniveau in den USA. Auch wenn die EZB und Fed zwischenzeitlich ihre Leitzinsen gesenkt haben, kommt der ETH-ETF nicht in Schwung. Innerhalb der letzten Wochen und Monate verlor der Spot-ETF sogar kontinuierlich an Wert und belastete damit Ethereum stark bis heute.

Von einem Ende der Phase ist aktuell nichts zu verspüren, denn insbesondere in Sachen Spot-ETF geraten die auf Ethereum basierenden gegenüber dem Bitcoin oftmals in Hintertreffen. Erst kürzlich verkündete Morgan Stanley beispielsweise, den Bitcoin-Spot-ETF offensiv zu vertreiben, von einem Ethereum-Spot-ETF ist derzeit keine Rede. Daran schließen sich diverse andere Beispiele an. Die Chance ist demnach groß, dass Ethereum nochmals auf die psychologisch wichtige Marke von 2.000 US-Dollar zurückfallen könnte. Mit einem zunehmend sinkenden Zinsniveau ist allerdings auch das Szenario realistisch, dass die Kryptowährung deutlich an Wert gewinnen könnte, in Verbindung mit einem allgemeinen Aufschwung am Kryptomarkt.

PEPE Unchained – Die Alternative zu Ethereum

Während sich Ethereum kaum von seiner Position in den letzten Tagen bewegt, steigt das investierte Volumen in den $PEPU-Token im Rahmen des Projektes rundum PEPE Unchained kontinuierlich an. Die Gründe dafür sind vielseitig, allerdings vorrangig in der Meme-Figur selbst zu finden, sowie dem Vorhaben, ein eigenes Krypto-Ökosystem am Markt zu launchen. Die Meme-Figur ist dabei alles andere als eine Unbekannte innerhalb der Welt der Meme-Coins, denn es handelt sich um PEPE. Bereits in den letzten Monaten konnte PEPE eine breite und starke Community hinter sich aufbauen, die noch immer stetig wächst. An dieser Stelle ist es wenig verwunderlich, dass der Presale mittlerweile bei 14,6 Millionen US-Dollar an Investmentgeldern steht.

Damit nähert sich der Vorverkauf auch mit rasanten Schritten seinem Ende entgegen, bei dem die finale Listung an einer ersten Kryptobörse ansteht. In einem ersten Schritt ist die Listung an einer dezentralen Kryptobörse geplant, in einem zweiten Schritt sollen mehrere zentrale Kryptobörsen folgen. Insbesondere die zentralen Kryptobörsen können deutlich zum Kurswachstum beitragen, denn über sie wird bekanntlicher Weise der Großteil des Volumens am Kryptomarkt gehandelt. Doch bis es soweit ist, ist der $PEPU-Token ausschließlich über die Projektwebsite erhältlich, in nur wenigen Schritten. In einem ersten Schritt muss die Projektwebsite mit einem kompatiblen Wallet verbunden werden, wozu mehrere mittels direkter Verlinkung zur Auswahl stehen. Danach muss nur noch die Anzahl an Meme-Coins ausgewählt werden, die erworben werden sollen, um im Anschluss den Kauf abzuschließen.

Hier geht’s zur Website von Pepe Unchained

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.