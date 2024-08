Ethereum Kurs Prognose: Ist der Boden erreicht?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Ethereum ist eine der wichtigsten Kryptowährungen am Kryptomarkt und beeinflusst gemeinsam mit dem Bitcoin die Marktentwicklung maßgeblich. Nachdem es in den letzten Monaten kontinuierlich in Richtung Norden ging, hat sich die Situation zuletzt deutlich geändert. Für Ethereum ging es teilweise im zweistelligen Prozentbereich bergab, genauso wie für eine Vielzahl weiterer Kryptowährungen. Doch wie geht es jetzt weiter, ist der Boden endlich erreicht? Wir haben die Situation untersucht und die Antworten auf die entscheidenden Fragen sowie eine Investmentalternative zu Ethereum am Ende des Beitrags parat.

Ethereum mit leichten Kursgewinnen

Innerhalb der letzten vier Wochen liegt Ethereum bei einem Minus von mehr als 22 Prozent, obwohl der Altcoin sich zu seinem Tiefpunkt vom 7. August um rund 300 US-Dollar erholen konnte. Die Marktkapitalisierung liegt damit aktuell bei 315 Milliarden US-Dollar bzw. ein Viertel derer des Bitcoins. Auf der Basis der letzten 24 Stunden. ging es ziemlich genau 1,8 Prozent bergauf, eine nachhaltige Erholung blieb bisher allerdings aus. Mit einem Blick auf das Chat von Ethereum lässt sich feststellen, dass sich die Kryptowährung derzeit in einer Seitwärtsbewegung befindet. Der Kurs pendelt damit in einer Zone zwischen 2.550 und 2.700 US-Dollar, wobei die Marke von 2.500 US-Dollar als psychologisch wichtig gilt und damit einen starken Supportbereich darstellt. An dieser Stelle gilt es die äußerlichen Faktoren zu betrachten, die maßgeblich über die künftige Entwicklung entscheiden.

Was wird jetzt wichtig für Ethereum?

Maßgeblich wird die Entwicklung von Ethereum durch die Zinspolitik der Fed und der EZB beeinflusst. Nachdem die Inflation in den USA auf einen Tiefpunkt seit Anfang 2021 gefallen ist, fehlen der Fed zunehmend die Argumente, die verhältnismäßig hohen Leitzinsen in den USA zu rechtfertigen. Für eine Vielzahl an Experten und Analysten ist es demnach klar, dass die Zentralbank im kommenden September einen ersten Zinsschritt in Richtung Süden durchführen wird. Ob dem tatsächlich so ist, wird der kommende September zeigen, denn dann steht die nächste Zinsentscheidung an.

Neben der Fed könnte ebenfalls die EZB im kommenden September eine Zinssenkung durchführen, was in diesem Fall die zweite in diesem Jahre wäre. Auch wenn die Inflation in Europa noch über dem Inflationsziel von zwei Prozent liegt, liegt eine weitere Senkung nahe, gemäß den letzten öffentlichen Statements von EZB-Vertretern. Darüber hinaus rückt der ETH-Spot-ETF in den Fokus. Erst kürzlich hat die Investmentbank Morgan Stanley aus den USA bekanntgegeben, den Bitcoin-Spot-ETF breitflächig an seine Kunden zu vermarkten.

In diesem Zusammenhang steigt die Hoffnung deutlich an, dass auch der ETH-Spot-ETF in den kommenden Monaten folgen könnte bzw. andere Großbanken im Rahmen der Finanzberatung nachziehen könnten. Sollte diese Situation zur Realität werden, würde sich dies langfristig positiv auf die Kursentwicklung von Ethereum auswirken. An dieser Stelle gilt es nicht den US-Wahlkampf zu vergessen, der in seinem Ausgang maßgeblich die Entwicklung am Kryptomarkt beeinflussen kann. Während Finals Trump sich zuletzt als Verfechter der Kryptoszene darstellt ist Kamala Harris die große Unbekannte im Rennen.

PEPE Unchained vereint die Meme-Welt mit technologischen Fortschritt

Nicht nur mit Ethereum lässt sich in das Ökosystem des Altcoins investieren. Auch der Meme-Coin namens PEPE Unchained setzt auf die Stärke und Fortschrittlichkeit der Blockchain mittels des $PEPU-Tokens. Der Presale rund um die Meme-Figur des grünen Frosches, PEPE, hat in den letzten Wochen deutlich gezeigt, dass er eine breite Community hinter sich vereinen kann. Eine eingeworbene Summe von rund 9,3 Millionen US-Dollar spricht an dieser Stelle eine deutliche Sprache, welche zudem kontinuierlich zunimmt.

Als Grundstein nutzt das Projektteam von PEPE Unchained die Blockchain namens Layer-2, die in den letzten Monaten deutlich an Volumen gewonnen hat. Die Vorteile in diesem Zusammenhang liegen auf der Hand: eine hohe Transaktionsgeschwindigkeit sowie geringe Transaktionskosten, was in Kombination zu einer hohen Skalierbarkeit führt. An dieser Stelle gilt es noch anzufügen, dass der $PEPU-Token bereits bis zum ersten Listing an einer dezentralen Kryptobörse ausschließlich über die Projektwebsite erworben werden kann. Was im ersten Moment nach einer komplizierten Aufgabe aussieht, sind in der Praxis nur wenige einfache Schritte.

