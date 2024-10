Ethereum Kurs Prognose: Sorgt “The Verge” für den nächsten Bullrun?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den letzten Tagen ist es für Ethereum wieder einmal in eine Korrekturphase gegangen, wie so oft in den letzten Monaten. Doch nun sorgt eine Ankündigung vom Gründer von Ethereum dazu, dass der Optimismus für einen weiteren Kursanstieg groß ist. Ist damit in den kommenden Wochen und Monaten eine neue Kursrallye zu erwarten?

Jetzt den Presale von PEPE Unchained entdecken

Ethereum korrigiert, doch bleibt bullish

Ethereum befindet sich aktuell in einer Phase der Kurskorrektur, wodurch der Altcoin aktuell rund um 2.500 US-Dollar pendelt. Noch vor wenigen Tagen notierte Ethereum über 2.730 US-Dollar. Die aktuelle Marktkapitalisierung beläuft sich in diesem Zusammenhang auf 306 Milliarden US-Dollar und damit auf rund ein Viertel die des Bitcoins. Auch wenn sich der Kurs und damit verbunden auch die Marktkapitalisierung rückläufig entwickelt, gilt es anzufügen, dass der übergeordnete Trend als bullish einzustufen ist.

In den letzten Wochen bewegte sich Ethereum sukzessive von seinem Tief bei 2.366 US-Dollar aufwärts, mit einigen kurzzeitigen Kurskorrekturen. Der Trend könnte sich damit auch nach dem aktuellen kurzzeitigen Tief fortsetzen. Dafür spricht auch der RSI, der sich derzeit auf mehreren Zeiteinheiten leicht unterhalb der Marke von 50 befindet. Damit ist der Markt rund um Ethereum als leicht unterkauft einzustufen. Daran knüpft unmittelbar das Volumen an, welches sukzessive anzusteigen beginnt. Doch eines sorgt aktuell für große Hoffnung: das Update “The Verge”.

Was verbirgt sich hinter “The Verge”?

Rückblickend gibt sich Vitalik Beuterin zufrieden, insbesondere mit dem im Jahre 2022 durchgeführten Merge, sprich der Umstellung von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake. Doch er fügte in dem Zusammenhang auch an, dass noch eine Menge an Nachholbedarf besteht, in Sachen technischer Optimierung. Diese notwendige technische Optimierung soll das anstehende Update “The Verge” lösen, denn es zielt insbesondere auf die ressourceneffiziente Validierung von Transaktionen ab. Darüber hinaus soll SNARKs (Succinct Non-interactive Arguments of Knowledge) eingeführt werden. Damit wird es in der Zukunft möglich sein, die Blockchain von Ethereum auch auf Kleingeräten wie einer SmartWatch zu validieren.

Vom Meme-Coin PEPE Unchained profitieren

Jetzt in Ethereum investieren?

Die große Frage an dieser Stelle ist, ob es sich jetzt lohnt, in Ethereum zu investieren, oder ob doch lieber die Finger davon gelassen werden sollten. Wird das Update wie angekündigt ein voller Erfolg, dann ist davon auszugehen, dass Ethereum im Wert gewinnen wird. Daran knüpft unmittelbar der Ethereum-Spot-ETF an, der langfristig mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls für Aufwind am Kryptomarkt sorgen wird, insbesondere durch die Zunahme von Investitionen von institutionellen Investoren. Doch eines darf nicht außer Acht gelassen werden: Die Entwicklung des Gesamtmarktes.

In den letzten Monaten wurde der Gesamtmarkt stark davon beeinflusst, wie sich die Lage am Zinsmarkt, im Nahen Osten oder in den USA rund um die Wahl am 05. November entwickelt. Entwickeln sich die äußerlichen Einflussfaktoren ebenfalls positiv, wie das anstehende Update von Ethereum, könnte dies der Beginn eines neuen Bullruns sein. Ein neues Allzeithoch liegt in diesem Zusammenhang im Rahmen des erreichbaren.

PEPE Unchained, der neue Star am Kryptomarkt

Es stehen nur maximal 8 Milliarden $PEPU-Tokens zur Verfügung, von denen 20 Prozent während des Vorverkaufs auf den Markt gelangen. Der Großteil davon ist bereits auf dem Markt, denn in den letzten Wochen konnten mehr als 22 Millionen US-Dollar eingeworben werden. Die Gründe für den bisherigen Erfolg des Presales rund um PEPE Unchained sind vielseitig, jedoch vorrangig in der Meme-Figur PEPE vorzufinden. Bereits innerhalb der letzten Monate konnte die beliebte Meme-Figur eine große und treue Community hinter sich versammeln. Ein Teil davon hält den $PEPU-Token bereits für ein echtes Sammlerstück.

Doch damit nicht genug, denn neben dem Meme-Coin steht das Vorhaben im Vordergrund, ein eigenes Krypto-Ökosystem aufzubauen. Der Aufbau befindet sich derzeit im vollen Gange und steht mit Abschluss des Presales ebenso vor seinem Launch am Kryptomarkt. In einem ersten Schritt ist eine Listung an einer dezentralen Kryptobörse geplant. In der Zukunft stehen allerdings ebenso Listings an zentralen Kryptobörsen auf dem Plan, über die ein Großteil des Volumens am Markt gehandelt wird. Bis es soweit ist, kann der Meme-Coin mit nur wenigen Schritten über die Projektwebsite erworben werden.

Hier geht’s zur Website von Pepe Unchained

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.