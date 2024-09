Ethereum News: Ethereum verliert fast 9 Prozent – droht jetzt der große der Absturz der Nummer 2?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Ethereum Investoren, Trader und Fans haben sich in den vergangenen Wochen vermutlich nicht gern die Kursentwicklung des ETH angesehen, denn die Nummer zwei schwächelt enorm. In den letzten 24 Stunden verlor Ethereum knapp 2 Prozent und auf Wochensicht sogar rund 9 Prozent. Aktuell notiert der ETH bei 2.248 US-Dollar und ist damit von seinem einstigen Allzeithoch von 4891 US-Dollar im November 2021 sehr weit entfernt. Im August fiel der Kurs um rund 22 Prozent. Droht jetzt der große Absturz der Nummer zwei der Kryptowährungen oder schafft es Ethereum, das Tal der Tränen zu durchwandern und sich zu neuen Höhen aufzuschwingen?

Das Dencun Upgrade – Layer 1 Einnahmen gehen zurück

Schon im März 2023 führte Ethereum sogenannte „Blobs“ ein. Dank des neuen Transaktionstyps konnten die Gebühren, Ethereum ist ja berühmt-berüchtigt für die hohen Gebühren, auf den Layer 2 um knapp 90 Prozent gesenkt werden. Seitdem sind allerdings auch die Umsätze auf der Layer 1 gesunken, da durch Dencun die Layer 2 besser mit der Layer 1 interagieren können. Das ist natürlich gut für die Nutzer, stellt das Netzwerk aber vor wirtschaftliche Herausforderungen. Der Ethereum Spot ETF, der im Juli dieses Jahres aufgelegt wurde, entwickelt sich ebenso nicht ganz wie erwartet. Im Gegensatz zum Bitcoin Spot ETF, der ja ein Verkaufsschlager ist, bleibt das Ethereum Pendant weit hinter den Erwartungen zurück – noch. Denn während der BTC-Spot-ETF ein absolutes Novum war und der Bitcoin die älteste und damit bekannteste Kryptowährung der Welt ist, muss der Ethereum Spot ETF noch eine Menge Marketingarbeit erledigen. Ethereum ist allerdings immer noch das führende Smart-Contract-Netzwerk im Kryptouniversum und arbeitet beständig daran, sich zu verbessern.

What is Ethereum's price prediction for 2024?



Our latest study reveals that top analysts, outlets, and fund managers predict #Ethereum will average $6,404 by the end of 2024.



Read the full study: https://t.co/FzuIYpuE9D pic.twitter.com/Lj5TXYtqkF — CoinGecko (@coingecko) August 16, 2024

Bärischer September – bullischer Oktober für Ethereum?

Der September ist historisch gesehen ein schlechter Monat für den Bitcoin und damit auch für Ethereum. Denn der BTC gilt als Leitwährung und fällt dessen Kurs, dann dauert es in der Regel nicht lange, bis die Altcoins nachziehen. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass das typische Krypto-Sommerloch in der Regel ab Oktober überstanden war. Dazu kommt noch der Faktor Bitcoin-Halving. Im Schnitt dauerte es rund 15 Monate, bis der Bitcoin nach dem Halving sein neues Allzeithoch erreichte. Sollte das auch nach diesem Halving wieder so weit sein, dann könnte der BTC im Juli 2025 sein neues Allzeithoch erreichen. Zurück zu Ethereum. Wie oben bereits erwähnt, ist es meist so, dass, wenn der Bitcoin steigt oder fällt, die Altcoins in der Regel nachziehen. Bei Ethereum und bei der kommenden Altcoin-Season ist also lange noch nicht das letzte Wort gesprochen.

Faktor Zinssenkungen

Dazu kommt, dass der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, in seiner Rede in Jackson Hole in Aussicht gestellt hat, dass die Leitzinsen gesenkt werden sollen. Die erste Senkung könnte schon im September dieses Jahres erfolgen. Sinken die Leitzinsen, werden in der Regel auch Investitionsmöglichkeiten mit höherem Risiko für die Investoren und Trader interessant, da bei diesen unter Umständen eine höhere Rendite erzielt werden kann. Hinzu kommt, dass Zinssenkungen nicht selten von einer Lockerung der Geldpolitik begleitet werden. Das bedeutet, dass die Zentralbanken die im Umlauf befindliche Geldmenge erhöhen könnten. Ein Teil dieser Liquidität könnte beispielsweise in die Kryptomärkte fließen. Last but not least gibt es da noch den psychologischen Effekt, den eine solche Zinssenkung haben kann. Die Zentralbanken signalisieren damit, dass sie Maßnahmen ergreifen, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Diese positive Marktstimmung kann sich auch auf die Anleger übertragen und infolgedessen auch auf Ethereum.

