Ethereum: Steigt oder fällt der Kurs? Diese Szenarien sind möglich

Ethereum (ETH) steht aktuell im Fokus vieler Investoren: Nach einem starken Anstieg von über 20 Prozent hat der Token nun eine Korrekturphase erreicht. Viele Analysten beschäftigen sich aktuell mit dem Kurs, wobei wir die wichtigsten Fakten zusammengefasst haben.

Ethereum Handelsvolumen ist noch immer auf hohem Niveau, Quelle: https://www.coinglass.com

Nach der Genehmigung von Ethereum-Spot-ETFs stieg der Preis von Ethereum von 3.000 auf 3.800 US-Dollar. Kurz vor der 4.000-Dollar-Marke stabilisierte sich der Preis, bevor er unter Druck geriet und auf 3.500 US-Dollar fiel. Dieser Rückgang war teilweise auf einen leichten Preisverfall von Bitcoin zurückzuführen, der den gesamten Kryptomarkt beeinflusste. Derzeit scheint sich Ethereum zu stabilisieren, und das Interesse der Käufer nimmt wieder zu. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung liegt der Preis bei etwas über 3.380 US-Dollar, unterhalb des wichtigen Widerstands bei 3.800 US-Dollar.

Die nächste bedeutende Marke für Ethereum befindet sich unterhalb der 3.000-Dollar-Schwelle, die als starke Unterstützungszone identifiziert wurde. Trotz der jüngsten Abwärtsbewegung bleibt Ethereum über seinen 50- und 200-Tage-Durchschnittswerten, was auf einen weiterhin bestehenden Aufwärtstrend hinweist. Dennoch deuten technische Indikatoren darauf hin, dass die Aufwärtsdynamik nachlässt.

Unterstützungsebenen und Liquidationszonen

Die offenen Positionen in Ethereum-Perpetual-Kontrakten zeigen den Kursverlauf des Assets. Trotz einer weiterhin positiven Finanzierungsrate, die eine überwiegende Käuferbeteiligung signalisiert, wurde diese leicht nach unten korrigiert, was auf eine mögliche Erschöpfung der Käufer hinweist. Dies könnte auf erhöhten Verkaufsdruck und Liquidationen zurückzuführen sein, die insbesondere Käufer betreffen.

Eine dreimonatige Liquidations-Heatmap für ETH/USDT zeigt die jüngste Liquidationszone bei 3.700 US-Dollar, die zwar kurzfristig Kaufinteresse weckte, aber letztlich den bärischen Trend nicht stoppen konnte. Aktuell sind bedeutende Liquidationszonen bei 3.900 US-Dollar oberhalb und 3.000 US-Dollar unterhalb des aktuellen Preises zu beobachten.

Liquitation Heatmap von Ethereum, Quelle: https://coinank.com/

Das Erreichen dieser Niveaus könnte zahlreiche Orders auslösen und somit die Volatilität für Ethereum erhöhen. Diese Zonen sind daher für Investoren von besonderem Interesse.

Preisprognosen für Ethereum

Bullisches Szenario: Bleibt Ethereum über der Marke von 3.300 US-Dollar, könnte eine bullische Erholung den Preis auf 3.900 oder sogar 4.000 US-Dollar treiben. Der nächste Widerstand läge dann bei 4.100 US-Dollar. Ein fortgesetzter Aufwärtstrend könnte ein neues Hoch bei 4.500 US-Dollar markieren, was einem Anstieg von über 37 Prozent entspricht und nahe an das Allzeithoch von knapp 4.900 US-Dollar heranreicht.

Bärisches Szenario: Fällt Ethereum unter die Marke von 3.300 US-Dollar, könnte der Preis auf etwa 3.000 US-Dollar sinken. Eine Fortsetzung des bärischen Trends könnte Unterstützung im Bereich von 2.800 bis 2.700 US-Dollar finden, was einen potenziellen Rückgang von etwa 13 Prozent bedeuten würde.

Nach einem anfänglichen Anstieg und anschließender Stabilisierung sieht sich Ethereum nun mit bärischem Druck konfrontiert, teilweise aufgrund des allgemeinen Rückgangs im Kryptomarkt. Diese Schwankungen erzeugen Unsicherheit über die zukünftige Richtung, aber der langfristige Trend bleibt positiv, was auf eine mögliche Erholung hindeutet.

Pepe Unchained Website, Quelle: https://pepeunchained.com/de

