Ethereum-Upgrade angekündigt: Bringt Buterins Plan die nächste ETH-Rallye?

• Gründer Buterin verrät Plan für Ethereum-Upgrade• Neue Strategie soll den Ether-Kurs beflügeln• Buterin bittet Krypto-Community um Unterstützung

Trotz eines zuletzt sinkendem Ether-Kurses, der im Vergleich zu Bitcoin weit von seinem Allzeithoch entfernt scheint, blickt Ethereum-Gründer Vitalik Buterin optimistisch in die Zukunft der Blockchain. In den vergangenen Monaten gab es zudem interne Streitigkeiten innerhalb der Ethereum Foundation. So kamen Vorwürfe über einen ineffektiven Führungsstil und mangelnde Visionen auf. Diese Spannungen haben Buterin dazu veranlasst, ein neues Führungsteam zu strukturieren und mehr Klarheit in der Governance zu schaffen. In einem Blogpost vom 23. Januar 2025 stellt er zudem einen neuen Plan vor, der das Netzwerk weiterentwickeln und den Kurs beflügeln soll.

Neue Wege für Ethereum: So soll die Blockchain effizienter werden

Seit der Gründung verfolgt Ethereum das Ziel, eine globale, zensurresistente und genehmigungsfreie Blockchain zu sein. Buterin betont, dass die Layer-2-Technologie (L2) dabei eine zentrale Rolle spielt, da sie die Transaktionskapazität um das 17-Fache erhöht und die Gebühren senkt. Damit hat sich Ethereum zu einer skalierbaren Plattform für DeFi, soziale Netzwerke und Vorhersagemärkte entwickelt.

Doch es gibt Herausforderungen: Die technische Optimierung der sogenannten "Blobs" sowie die bessere Koordination zwischen L2-Projekten. Um diesen Problemen zu begegnen, plant Ethereum das "Pectra-Upgrade" im März 2025, das die Blob-Anzahl von derzeit 3 auf 6 pro Slot erhöhen soll. Langfristig könnte durch Technologien wie PeerDAS und 2D-Sampling eine Skalierung auf 100.000 Transaktionen pro Sekunde erreicht werden. Darüber hinaus wird an der Weiterentwicklung von Stage 1 und Stage 2 Rollups gearbeitet, die eine effizientere Nutzung von Ethereum ermöglichen sollen.

Darum setzt Buterin auf Layer-2 und Ether-Stärkung

Ein weiteres Kernthema in Buterins Plan ist die Stärkung von Ether als "Triple-Point Asset". Ein Vorschlag sieht vor, dass Layer-2-Netzwerke Ethereum unterstützen, indem sie Teile ihrer Gebühren verbrennen oder für die Community staken. So soll der Wert von Ether trotz zunehmender Nutzung von L2s erhalten bleiben. Zudem soll die Interoperabilität zwischen verschiedenen Layer-2-Lösungen durch Standards für Brücken, Nachrichten und Sequenzierung verbessert werden, um ein reibungsloseres Ökosystem zu schaffen.

Buterins Aufruf an die Krypto-Community

Neben den technischen Fortschritten hebt Buterin die Bedeutung der Ethereum-Community hervor. Entwickler, Wallet-Entwickler und Anleger sollen aktiv dazu beitragen, die Plattform weiterzuentwickeln: "Ethereum hat sich sowohl als Technologie-Stack als auch als soziales Ökosystem weiterentwickelt und bringt uns einer freieren und offeneren Zukunft näher, in der Hunderte Millionen Menschen von Krypto-Assets und dezentralen Anwendungen profitieren können. Dennoch gibt es noch viel zu tun, und jetzt ist der Moment gekommen, unsere Anstrengungen zu verdoppeln", schrieb er. Abschließend fügte er hinzu: "Die Zukunft von Ethereum hängt davon ab, dass jeder einzelne von uns eine aktive Rolle spielt". Buterin fordert mehr Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Teams, um die ehrgeizigen Ziele schneller und effizienter umzusetzen.

Mit diesen Maßnahmen will Buterin nicht nur aktuelle Herausforderungen bewältigen, sondern auch den Ether-Kurs aus dem Seitwärtstrend führen und Ethereum als führende Blockchain weiter festigen. Die kommenden Jahre dürften entscheidend dafür sein, ob Ethereum sein langfristiges Potenzial voll ausschöpfen kann.

Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.