Euro kaum verändert zum Dollar - die Gründe

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch im New Yorker Handel unter dem Strich nur wenig bewegt.

Zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung Euro 1,1709 US-Dollar, was nur etwas weniger war als am Nachmittag.

Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1707 (Dienstag: 1,1744) Dollar festgelegt. Der Dollar kostete damit 0,8541 (0,8514) Euro.

Nach den Vortagesverlusten stabilisierte sich der Eurokurs damit auf weiterhin hohem Niveau; US-Inflationssignale lieferten keine nachhaltigen Impulse. So hatte sich in den USA der Preisauftrieb auf Erzeugerebene im August deutlich abgeschwächt. An der Erwartung einer Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed Mitte September ändert sich damit nichts.

NEW YORK (dpa-AFX)