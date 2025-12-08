Euro zum Dollar wenig bewegt - die Gründe

Der Kurs des Euro hat sich am Montag im US-Handel im Vergleich zum späten europäischen Geschäft behauptet.

Die europäische Gemeinschaftswährung notierte zuletzt bei 1,1639 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1655 Dollar fest.

Im frühen europäischen Handel war der Euro noch auf ein Tageshoch gestiegen. EZB-Direktorin Isabel Schnabel hatte signalisiert, dass die Europäische Zentralbank eine Talsohle bei den Leitzinsen erreicht habe. "Sowohl die Märkte als auch die Umfrageteilnehmer erwarten, dass der nächste Zinsschritt eine Anhebung sein wird, wenn auch nicht in naher Zukunft", sagte die Notenbankerin der Nachrichtenagentur Bloomberg. Mit diesen Erwartungen sei sie "durchaus einverstanden".

Zudem hatten zeitweise auch besser als erwartet ausgefallene Industriedaten aus Deutschland den Euro gestützt. Die Lage im Verarbeitenden Gewerbe hat sich unter anderem dank eines deutlichen Anstiegs der Bauproduktion weiter entspannt. Im Oktober legte die Fertigung im Monatsvergleich überraschend deutlich zu.

