|Devisen im Blick
|
08.12.2025 21:02:39
Euro zum Dollar wenig bewegt - die Gründe
Im frühen europäischen Handel war der Euro noch auf ein Tageshoch gestiegen. EZB-Direktorin Isabel Schnabel hatte signalisiert, dass die Europäische Zentralbank eine Talsohle bei den Leitzinsen erreicht habe. "Sowohl die Märkte als auch die Umfrageteilnehmer erwarten, dass der nächste Zinsschritt eine Anhebung sein wird, wenn auch nicht in naher Zukunft", sagte die Notenbankerin der Nachrichtenagentur Bloomberg. Mit diesen Erwartungen sei sie "durchaus einverstanden".
Zudem hatten zeitweise auch besser als erwartet ausgefallene Industriedaten aus Deutschland den Euro gestützt. Die Lage im Verarbeitenden Gewerbe hat sich unter anderem dank eines deutlichen Anstiegs der Bauproduktion weiter entspannt. Im Oktober legte die Fertigung im Monatsvergleich überraschend deutlich zu.
/jsl/edh/jha/
NEW YORK (dpa-AFX)
Weitere Links:
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1639
|
-0,0005
|
|
-0,04
|Japanischer Yen
|
181,45
|
0,7100
|
|
0,39
|Britische Pfund
|
0,8736
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Schweizer Franken
|
0,939
|
0,0021
|
|
0,22
|Hongkong-Dollar
|
9,0559
|
-0,0077
|
|
-0,08
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: Dow schwächer -- ATX letztlich in Grün -- DAX zum Handelsende wenig bewegt -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Montag Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen geben im Montagshandel nach. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.