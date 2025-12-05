Euro - Chinesischer Renminbi Yuan

8,2325
 CNY
-0,0038
-0,05 %
CNY - EUR
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
CNY/EUR
>
Devisen im Blick 05.12.2025 21:28:00

Euro zum Dollar wenig bewegt - Was Anleger interessiert

Euro zum Dollar wenig bewegt - Was Anleger interessiert

Der Kurs des Euro hat sich am Freitag kaum verändert.

Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung Euro im New Yorker Devisenhandel 1,1641 US-Dollar, was in etwa dem Kurs zur gleichen Zeit am Vortag entsprach. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zwischenzeitlich auf 1,1645 (Donnerstag: 1,1666) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8587 (0,8571) Euro.

Zum Wochenschluss wurden die Blicke nochmals auf Wirtschaftsdaten gerichtet, die allerdings keine klaren Impulse lieferten. Das am Nachmittag in den USA veröffentlichte Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan verbesserte sich im Dezember etwas stärker als erwartet. Gestützt wurde der Indikator durch die verbesserten Erwartungen der Verbraucher. Die Beurteilung der aktuellen Lage trübte sich hingegen etwas ein.

Der Fokus an den Finanzmärkten lag aber auch auf den Daten zu den US-Konsumausgaben, die mit dem PCE-Kerndeflator einher kamen. Diese Kennziffer fiel allerdings wie erwartet aus und wurde damit auch nicht zum Kursbeweger. Sie ist das bevorzugte Preismaß für die US-Notenbank Fed, von der sich Anleger in der kommenden Woche nochmals eine Zinssenkung versprechen.

Besser als erwartet ausgefallene Zahlen zu den Auftragseingängen in der deutschen Industrie hievten den Euro am frühen Freitag kurz auf sein Tageshoch von 1,1672 Dollar, der Rückenwind hielt aber nur kurz an. Auch im Oktober legten die Bestellungen im verarbeitenden Gewerbe im Monatsvergleich zu. Der Anstieg fiel zudem stärker als von Volkswirten erwartet aus. Vor allem Inlandsaufträge legten zu, während die Auslandsaufträge durch die US-Zollpolitik belastet wurden.

NEW YORK (dpa-AFX)

Weitere Links:

Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
Kryptomarkt mit Erholung nach Korrektur: Bitcoin steigt über 92.000-Dollar-Marke
Strategy-Aktie: Droht dem Krypto-Investor bald der Zwangsverkauf von Bitcoins?
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Sergey Nivens / Shutterstock.com,Ferumov / Shutterstock.com,Nagy-Bagoly Arpad / Shutterstock.com,Sailom / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1641
-0,0005
-0,04
Japanischer Yen
180,79
0,2400
0,13
Britische Pfund
0,8732
-0,0006
-0,07
Schweizer Franken
0,9368
0,0013
0,13
Hongkong-Dollar
9,0594
-0,0029
-0,03
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:02 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12:40 KW 49: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.12.25 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
05.12.25 KW 49: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen