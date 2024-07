Expertenanalyse: Diese Anzeichen sprechen für den weiteren Kursverlauf

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Erst vor wenigen Stunden hat der Krypto-Experte Crypto Rover auf YouTube sein neuestes Video zum aktuellen Verlauf des Bitcoin-Kurses hochgeladen. Dabei analysiert er das Preischart und gibt auch Einblicke in die Hintergründe und technischen Aspekte in der Chart-Entwicklung. Mit seinen Videos konnte der Analyst schon eine breite Anhängerschaft von 143.000 YouTube-Followern aufbauen. Einige seiner wichtigsten Erkenntnisse nun im Detail.

Mt.Gox ist noch immer in aller Munde. Trotz gänzlichem Abschluss der Transaktionen der deutschen Regierung bleiben die Transaktionen von Mt.Gox noch immer im Blickpunkt der Anleger. Erst zuletzt hat das Unternehmen über 44.000 Bitcoins mit einem Wert von nun 2,8 Milliarden US-Dollar transferiert. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass eine große Menge an Bitcoin an den Börsen veräußert wird.

Solche Transaktionen haben in der Vergangenheit schon häufig zu Angstverkäufen geführt, da ein schneller Preissturz oft eine Kettenreaktion am Markt auslöst. Deshalb werden diese großen Verschiebungen immer genau im Auge behalten, um frühzeitig auf etwaige Marktbedingungen reagieren zu können.

Der Experte kann in dieser Entwicklung aber auch durchaus positive Aspekte finden. Historisch gesehen haben große Verkäufe, wie man es auch bei FTX gesehen hat, oft den Tiefpunkt einer kurzfristigen Marktbewegung markieren können. Dies könnte auch nun der Fall sein, nachdem die deutsche Bundesregierung schon sehr viele ihrer Bitcoin-Bestände verkauft hat und auch Mt.Gox schon einiges an Beständen veräußert hat.

Auch die Aussage von Larry Fink, dem CEO von BlackRock, wird als äußerst positives Signal gesehen, nachdem dieser Bitcoin erneut als das digitale Gold bezeichnet hat und weitere Käufe von Bitcoin angeordnet hat. BlackRock, das größte Investmentunternehmen der Welt mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Billionen US-Dollar, investiert intensiv in Bitcoin und hat gestern allein über 1.800 Bitcoins erworben.

Ein weiteres zentrales Thema in der Analyse sind die US-Spot-Bitcoin-ETFs. Crypto Rover erklärt, dass gestern über 300 Millionen US-Dollar in diesen ETF investiert wurden, was einem Erwerb von mehr als 4.649 Bitcoin entspricht. BlackRock erweitert kontinuierlich sein Bitcoin-ETF-Portfolio und könnte in den nächsten Jahren mehr als 2 Millionen Bitcoins besitzen. Diese massiven institutionellen Käufe sind ein starkes Indiz für das Vertrauen in die langfristige Wertentwicklung von Bitcoin und auch eine gute Basis für die anstehende Einführung der Ethereum-ETFs.

Technisch betrachtet sieht er den Bitcoin-Kurs aktuell wieder in der Größenordnung eines sehr wichtigen Support- bzw. Widerstandsniveaus. Dieses Level bei rund 62.000 US-Dollar hat sich in den vergangenen Wochen häufig als wichtige Unterstützungsebene für den Kurs bewähren können. Erst Anfang Juli änderte sich das Level in einen Widerstand und der Kurs brach auf 53.000 US-Dollar ein. Nun konnte der Kurs wieder steigen und damit kann diese Zone zukünftig wieder als Support dienen.

Als wichtiges Muster im Chart hat er ein sogenanntes fallendes Keilmuster identifizieren können. Üblicherweise steigt der Preis nach einem keilartigen Abfall wieder um die Basis dieses Dreiecks, was im Fall von Bitcoin einem Preissprung auf knapp 73.000 US-Dollar entsprechen würde. Dies sieht er als äußerst bullisches Signal und erwartet einen Aufwärtstrend von 15-16% im Bitcoin-Kurs.

Ein weiteres Indiz für die Bitcoin-Entwicklung sieht Crypto Rover auch immer in der Liquidation Heatmap. Diese zeigt aktuell ein klares Bild: Die meisten Liquidationen sollen im Bereich von 72.000 US-Dollar geschehen. Insgesamt sollen in diesem Bereich Positionen im Wert von 5,6 Milliarden Dollar liquidiert werden. Aus Sicht des Experten hat sich der Kurs noch immer in die Richtung von in der Heatmap dargestellten Levels entwickelt. Bei Erreichen dieses Levels sieht er eine äußerst hohe Wahrscheinlichkeit für einen Short Squeeze.

Auf langfristiger Basis sieht Crypto Rover weiteres Potenzial für Bitcoin. Er erwartet, dass die aktuelle Konsolidierungsphase bald endet und Bitcoin einen starken Ausbruch erleben könnte. Er verwies auf die historische Performance, bei der negative Monate im Juni oft von positiven Juli-Monaten gefolgt wurden. Damit steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Altcoin Season an Fahrt aufnimmt. Erste Indikatoren dafür sind in den technischen Analysen bereits zu finden, aber auch einige Projekte zeigen schon extrem gute Entwicklungen. Als gutes Beispiel kann hier Base Dawgz genannt werden. Der Token hat erst gestern die 2,5 Millionen Dollar-Marke im Presale geknackt und zeigt damit seine Stärke am Memecoin-Markt.

Das Maskottchen des Projekts ist ein Base jumpender Shiba Inu, das auf die Meme-Kultur rund um Dogecoin sowie auf die technologischen Fortschritte der Base Blockchain anspielen soll. Das Projekt ist jedoch nicht ausschließlich auf die Base Blockchain beschränkt, denn der Token wird auch auf Ethereum, Binance Smart Chain, Solana und Avalanche verfügbar sein. Neben dieser Multi-Chain-Technologie bietet das Projekt auch Möglichkeiten für Staking und ein Refer-and-Earn-Programm, durch das Anleger von Empfehlungen für den Token profitieren können. Dies zeigt sich auch in den Tokenomics, da ein beträchtlicher Anteil der Token für diese Belohnungen sowie für Staking reserviert wird.

Auch die Einbindung der Community in die sozialen Medien ist ein grundlegender Eckpfeiler des Projekts. Mitglieder sollen dafür belohnt werden, wenn sie Memes und andere Inhalte auf ihren Plattformen erstellen und mit der Gemeinschaft teilen. Dafür erhalten die Mitglieder dann eigene Gutschriftspunkte, die nach dem Launch gegen die Memecoin-Token eingelöst werden können.

