Germany's NSU neo-Nazi trial: Accomplice faces justice

A court in Dresden has begun hearing the case against a suspected member of the neo-Nazi NSU terror group. Susann E. stands accused of lending her identity to convicted NSU terrorist Beate Zschäpe, among other charges.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
