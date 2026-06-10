Profitable USDT-Anlage? 10.06.2026 19:43:13

Hätte sich ein Tether-Investment von vor 1 Jahr rentiert?

Hätte sich ein Tether-Investment von vor 1 Jahr rentiert?

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Tether Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr war ein Tether 1,000 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 99,97 USDT im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 99,91 USD, da Tether am 09.06.2026 0,9993 USD wert war. Damit wäre das Investment 0,09 Prozent weniger wert.

Bei 0,9977 USD erreichte der Coin am 04.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 10.10.2025 erreichte Tether sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net

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