|Profitable USDT-Anlage?
|
04.03.2026 19:43:13
Hätte sich ein Tether-Investment von vor 3 Jahren rentiert?
Vor 3 Jahren war ein Tether 1,000 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 999,91 USDT im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 000,01 USD, da Tether am 03.03.2026 1,000 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,00 Prozent erhöht.
Bei 0,9977 USD erreichte der Coin am 04.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 10.10.2025 erreichte Tether sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,002 USD.
Redaktion finanzen.net
