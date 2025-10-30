|Anlage im Check
Hätte sich ein USD Coin-Investment von vor 1 Jahr gelohnt?
Am 29.10.2024 wurde USD Coin bei 0,9997 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in USDC investiert hätte, befänden sich nun 1 000,26 USD Coin in seinem Depot. Da sich der Kurs von USDC-USD gestern auf 0,9998 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 000,02 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +0,00 Prozent.
Bei 0,9992 USD erreichte der Coin am 03.06.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 19.01.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,001 USD.
Redaktion finanzen.net
