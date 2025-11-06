|Anlage unter der Lupe
Hätte sich eine Investition in USD Coin von vor 5 Jahren gelohnt?
Gestern vor 5 Jahren war ein USD Coin 1,000 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in USDC investiert hätte, hätte er nun 9 999,70 USD Coin. Da sich der Wert von USD Coin am 05.11.2025 auf 0,9999 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 998,57 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,01 Prozent verringert.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 03.06.2025 erreicht und liegt bei 0,9992 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 19.01.2025 bei 1,001 USD.
Redaktion finanzen.net
