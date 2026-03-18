|Investment im Blick
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18.03.2026 19:43:13
Hätte sich eine Tether-Investition von vor 1 Jahr gelohnt?
Am 17.03.2025 kostete Tether 1,000 USD. Bei einer Investition von 100 USD in USDT vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 99,99 Tether. Da sich der Kurs von USDT-USD gestern auf 1,000 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100,01 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 0,01 Prozent gesteigert.
Am 04.02.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9977 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 1,002 USD und wurde am 10.10.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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