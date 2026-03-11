Entwicklung im Fokus 11.03.2026 19:43:13

Hätte sich eine Tether-Investition von vor 5 Jahren gelohnt?

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Tether verlieren können.

Gestern vor 5 Jahren kostete ein Tether 1,001 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 9 993,97 USDT im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 995,64 USD, da Tether am 10.03.2026 1,000 USD wert war. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0,04 Prozent abgenommen.

Am 04.02.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9977 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 10.10.2025 erreicht und liegt bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net

