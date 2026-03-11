|Entwicklung im Fokus
|
11.03.2026 19:43:13
Hätte sich eine Tether-Investition von vor 5 Jahren gelohnt?
Gestern vor 5 Jahren kostete ein Tether 1,001 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 9 993,97 USDT im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 995,64 USD, da Tether am 10.03.2026 1,000 USD wert war. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0,04 Prozent abgenommen.
Am 04.02.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9977 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 10.10.2025 erreicht und liegt bei 1,002 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1572
|
-0,0034
|
|
-0,29
|Japanischer Yen
|
183,89
|
0,3300
|
|
0,18
|Britische Pfund
|
0,8628
|
-0,0026
|
|
-0,30
|Schweizer Franken
|
0,9023
|
-0,0014
|
|
-0,16
|Hongkong-Dollar
|
9,0549
|
-0,0238
|
|
-0,26
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.