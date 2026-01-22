|Profitable USDC-Investition?
Hätte sich eine USD Coin-Anlage von vor 1 Jahr gelohnt?
Gestern vor 1 Jahr notierte USD Coin bei 0,9999 USD. Bei einer USDC-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 100,01 USD Coin in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 99,98 USD, da sich der Wert von USD Coin am 21.01.2026 auf 0,9997 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0,02 Prozent abgenommen.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 03.06.2025 bei 0,9992 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 14.11.2025 erreicht und liegt bei 1,000 USD.
Redaktion finanzen.net
Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com
