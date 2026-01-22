Profitable USDC-Investition? 22.01.2026 19:43:13

Hätte sich eine USD Coin-Anlage von vor 1 Jahr gelohnt?

Bei einem frühen USD Coin-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Gestern vor 1 Jahr notierte USD Coin bei 0,9999 USD. Bei einer USDC-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 100,01 USD Coin in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 99,98 USD, da sich der Wert von USD Coin am 21.01.2026 auf 0,9997 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0,02 Prozent abgenommen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 03.06.2025 bei 0,9992 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 14.11.2025 erreicht und liegt bei 1,000 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

