Hedera: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Hedera-Investment verlieren können.

Hedera wurde am 26.10.2021 bei 0,3908 USD gehandelt. Wer vor 5 Jahren 100 USD in HBAR investiert hat, hat nun 255,87 Hedera im Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 33,52 USD wert gewesen, da sich der HBAR-USD-Kurs auf 0,1310 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 66,48 Prozent verringert.

Bei 0,1299 USD erreichte HBAR am 22.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Hedera liegt derzeit bei 0,3748 USD und wurde am 17.01.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Akif CUBUK / Shutterstock.com

