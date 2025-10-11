|Krypto-Investment im Blick
|
11.10.2025 19:43:14
Hedera: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet
Gestern vor 5 Jahren war ein Hedera 0,3908 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in HBAR investierten, hätten nun 255,87 Hedera im Portfolio. Mit dem HBAR-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,1664 USD), wäre das Investment nun 42,58 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 57,42 Prozent verringert.
Am 04.11.2024 erreichte HBAR sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,042446 USD. Am 17.01.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,3748 USD.
