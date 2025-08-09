Rentable HBAR-Anlage? 09.08.2025 19:43:13

Hedera: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Bei einer frühen Investition in Hedera hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 09.08.2024 wurde Hedera bei 0,056183 USD gehandelt. Bei einem Investment von 100 USD in HBAR vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 779,89 Hedera. Die Anlage hätte nun einen Wert von 466,35 USD, da sich der Wert eines Coins am 08.08.2025 auf 0,2620 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 366,35 Prozent.

Am 04.11.2024 erreichte HBAR sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,0424 USD. Bei 0,3748 USD erreichte der Coin am 17.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Akif CUBUK / Shutterstock.com

