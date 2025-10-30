30.10.2025 07:30:00

heise+ | Heizlüfter mit Bitcoin-Miner: Ofen 2 im Test

Bitcoins schürfen und damit kostengünstig die Wohnung heizen: Das verspricht der Bitcoin-Heizlüfter Ofen 2 von 21energy. Wir testen, ob er sich rechnet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
