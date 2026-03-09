|
09.03.2026 15:52:00
heise+ | Wie das MacBook Neo den Notebookmarkt umkrempelt
Apples MacBook Neo erschließt mit Preisen ab 700 Euro einen neuen Markt. Alle anderen Notebookhersteller bekommen das Zittern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
