20.03.2026 01:30:00

Here's Why Bitcoin Won't Go to Zero

Bitcoin (CRYPTO: BTC) has publicly been called dead by well-known commentators at least 471 times since 2010, according to the BitcoinDeaths data aggregator service, and each one of those obituaries was written with conviction. Yet each one was wrong. Now, with the coin still smarting from its painful collapse that started with the Oct. 10, 2025, flash crash, online searches for "Bitcoin going to zero" have once again hit record levels.But there's a reason the doomsayers keep getting proven incorrect, and the structural floor beneath Bitcoin's price is far sturdier than is generally known -- including in a cheeky technical way that the bears are unlikely to appreciate. Let's explore why Bitcoin is unlikely to ever go to zero.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1562
-0,0016
-0,14
Japanischer Yen
184,12
1,3400
0,73
Britische Pfund
0,8677
0,0052
0,60
Schweizer Franken
0,9111
-0,0022
-0,24
Hongkong-Dollar
9,0579
-0,0120
-0,13
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:06 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
16:52 Welche Länder sind dabei? Dies sind die größten Goldproduzenten
15.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 11
15.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 11: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.03.26 KW 11: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus - Nikkei im Feiertag
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt gaben vor dem Wochenende spürbar nach. Die US-Börsen zeigen sich ebenso mit Abschlägen. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen