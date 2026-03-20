|
20.03.2026 01:30:00
Here's Why Bitcoin Won't Go to Zero
Bitcoin (CRYPTO: BTC) has publicly been called dead by well-known commentators at least 471 times since 2010, according to the BitcoinDeaths data aggregator service, and each one of those obituaries was written with conviction. Yet each one was wrong. Now, with the coin still smarting from its painful collapse that started with the Oct. 10, 2025, flash crash, online searches for "Bitcoin going to zero" have once again hit record levels.But there's a reason the doomsayers keep getting proven incorrect, and the structural floor beneath Bitcoin's price is far sturdier than is generally known -- including in a cheeky technical way that the bears are unlikely to appreciate. Let's explore why Bitcoin is unlikely to ever go to zero.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1562
|
-0,0016
|
|
-0,14
|Japanischer Yen
|
184,12
|
1,3400
|
|
0,73
|Britische Pfund
|
0,8677
|
0,0052
|
|
0,60
|Schweizer Franken
|
0,9111
|
-0,0022
|
|
-0,24
|Hongkong-Dollar
|
9,0579
|
-0,0120
|
|
-0,13
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus - Nikkei im Feiertag
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt gaben vor dem Wochenende spürbar nach. Die US-Börsen zeigen sich ebenso mit Abschlägen. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.