Höchster Stand seit Mitte November: Bitcoin setzt seine Erholung fort

Der Bitcoin hat am Mittwoch seine jüngste Erholung fortgesetzt. Der Kurs kletterte im frühen Handel auf den höchsten Stand seit Mitte November.

Damit erreichte die älteste und bekannteste Kryptowährung fast die 94.000 Dollar-Marke. Das Niveau konnte der Bitcoin nicht ganz halten, war zuletzt aber mit rund 93.075,74 Dollar immer noch mehr wert als am Vortagesende. Damit baute der Bitcoin die Gewinne vom Nachmittag und Abend des Vortags aus. Seit Dienstagmittag zog die Notierung um rund 6.000 Dollar oder sieben Prozent an.

Trotz der jüngsten Erholung vom November-Tief knapp über der charttechnisch wichtigen Unterstützungsmarke von 80.000 Dollar liegt der Bitcoin immer noch deutlich unter dem Rekordhoch. Anfang Oktober war die Kryptowährung zeitweise mehr als 126.000 Dollar wert. In den Wochen danach setzte eine deutliche Korrektur ein, in der die Digitalwährung fast 40 Prozent an Wert verloren hatte. Solch starke Kursschwankungen sind beim Bitcoin normal.

So lag die Handelsspanne im bisherigen Jahresverlauf zwischen rund 74.000 Dollar und etwas mehr als 126.000 Dollar. Unter dem Strich tritt der Bitcoin seit Ende 2024 auf der Stelle, nachdem sich der Kurs 2023 und 2024 mehr als verfünffacht hat. In den vergangenen zehn Jahren verteuerte sich der Bitcoin um knapp 26.000 Prozent - das heißt, der Kurs ist von rund 360 Dollar im Dezember 2015 um fast das 260-Fache gestiegen.

Der Wert aller Bitcoins liegt einer Aufstellung von Coinmarketcap.com derzeit bei knapp 1,9 Billionen Dollar (rund 1,6 Billionen Euro). Damit dominiert der Bitcoin den Markt für Kryptowährungen, der auf knapp 3,2 Billionen Dollar taxiert wird.

