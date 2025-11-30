|
30.11.2025 14:19:00
How Bitcoin Could Help You Retire a Multimillionaire
Admittedly, Bitcoin (CRYPTO: BTC) has already dashed quite a few millionaire-maker dreams in 2025. It's now down 10% for the year, and showing potential signs of dipping below the $80,000 price level.But now is no time to give up on Bitcoin. If history is any guide, Bitcoin will eventually recover and continue its relentless ascent to yet another all-time high. If so, it could help you retire as a millionaire.What makes Bitcoin so extraordinary is that it has literally doubled in value in seven of the past 13 years. Put another way, Bitcoin has delivered triple-digit returns to investors with impressive regularity.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1593
|
-0,0005
|
|
-0,04
|Japanischer Yen
|
181,1383
|
-0,0917
|
|
-0,05
|Britische Pfund
|
0,876
|
0,0001
|
|
0,01
|Schweizer Franken
|
0,9322
|
-0,0012
|
|
-0,13
|Hongkong-Dollar
|
9,0274
|
0,0072
|
|
0,08
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen etwas höher ins Wochenende -- US-Börsen beenden "Black Friday"-Handel im Plus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch die US-Börsen legten zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.