How Buying Bitcoin Today Could 10x Your Net Worth
Investing in ultra-high-upside cryptocurrencies could be one way to maximize the value of your overall investment portfolio. Several top cryptocurrencies are now up more than 1,000% since launch, making them a potential way to 10x your net worth.The best of these, of course, is Bitcoin (CRYPTO: BTC). Even with its recent pullback, it's still up 146,000,000% since launch. Even if its eye-popping rate of growth eventually cools, it could still help you to generate life-changing wealth.Bitcoin has been growing at an exponential rate over the past 15 years. In seven of the past 13 years, Bitcoin has more than doubled in value. That includes one monster year (2013) when Bitcoin delivered returns of 5,428% to investors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1593
|
-0,0005
|
|
-0,04
|Japanischer Yen
|
181,1383
|
-0,0917
|
|
-0,05
|Britische Pfund
|
0,876
|
0,0001
|
|
0,01
|Schweizer Franken
|
0,9322
|
-0,0012
|
|
-0,13
|Hongkong-Dollar
|
9,0274
|
0,0072
|
|
0,08
