30.11.2025 12:05:00

How Buying Bitcoin Today Could 10x Your Net Worth

Investing in ultra-high-upside cryptocurrencies could be one way to maximize the value of your overall investment portfolio. Several top cryptocurrencies are now up more than 1,000% since launch, making them a potential way to 10x your net worth.The best of these, of course, is Bitcoin (CRYPTO: BTC). Even with its recent pullback, it's still up 146,000,000% since launch. Even if its eye-popping rate of growth eventually cools, it could still help you to generate life-changing wealth.Bitcoin has been growing at an exponential rate over the past 15 years. In seven of the past 13 years, Bitcoin has more than doubled in value. That includes one monster year (2013) when Bitcoin delivered returns of 5,428% to investors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1593
-0,0005
-0,04
Japanischer Yen
181,1383
-0,0917
-0,05
Britische Pfund
0,876
0,0001
0,01
Schweizer Franken
0,9322
-0,0012
-0,13
Hongkong-Dollar
9,0274
0,0072
0,08
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:44 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 48
10:52 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10:49 Gold, Öl & Co. in KW 48: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
29.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
29.11.25 November 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen etwas höher ins Wochenende -- US-Börsen beenden "Black Friday"-Handel im Plus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch die US-Börsen legten zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen