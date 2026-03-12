|
12.03.2026 20:16:02
How Does Bitcoin Perform During Wars? The Answer May Surprise You
This article How Does Bitcoin Perform During Wars? The Answer May Surprise You originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1425
|
-0,0094
|
|
-0,82
|Japanischer Yen
|
182,4
|
-1,0900
|
|
-0,59
|Britische Pfund
|
0,8636
|
0,0006
|
|
0,07
|Schweizer Franken
|
0,9037
|
-0,0014
|
|
-0,16
|Hongkong-Dollar
|
8,9431
|
-0,0720
|
|
-0,80
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notieren am Freitag uneinheitlich. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.