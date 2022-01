"Ich mag Krypto": Alibaba Co-CEO trotz Chinas Gegenmaßnahmen pro Krypto

• Co-CEO von Alibaba: "Ich mag Krypto"• Joe Tsai trotz Chinas Maßnahmen pro BTC• Kryptomarkt wächst stetig

Der bekannte Blogger und Journalist Colin Wu wies kürzlich bei Twitter darauf hin, dass der Co-CEO Tsai des Versandhandelsriesen Alibaba positiv gegenüber Kryptowährungen eingestellt ist.

Joe Tsai, executive vice chairman of Alibaba Group and owner of the Brooklyn Nets, said: I like crypto. Nets star Durant is an investor in Coinbase and serves as a brand ambassador. https://t.co/2CBuZwGAd5