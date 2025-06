Immobilien auf der Blockchain: Dubai startet Tokenisierung mit XRP-Technologie

• Dubai startet staatlich unterstütztes Immobilien-Tokenisierungsprojekt• Blockchain-Technologie ermöglicht fraktioniertes Eigentum an Immobilien• Analyst: Ripple stößt Token nicht nur aus Profitgründen ab

Laut dem "Crypto Valley Journal" hat die Baubehörde DLD (Dubai Land Department) in Zusammenarbeit mit dem Fintech -Unternehmen Prypco und dem Infrastrukturpartner Ctrl Alt die Plattform Prypco Mint eingeführt. Gemeinsam will man Immobilieneigentum in digitale Token umwandeln, die auf der Blockchain gespeichert werden, um so den Zugang zu Immobilieninvestitionen zu erleichtern und die Marktliquidität zu erhöhen.

Konkret ermöglicht diese Initiative Investoren, schon ab 2.000 AED (Vereinigten Arabischen Emirate Dirham), umgerechnet sind das etwa 540 US-Dollar, anteilige Immobilienbesitzrechte in Dubai zu erwerben. Die Eigentumsurkunden werden hierbei auf dem XRP Ledger (XRPL) tokenisiert und mit den offiziellen Grundbuchdaten synchronisiert.

Weltgrößtes Tokenisierungsprojekt

Erklärtes Ziel sei es, bis 2033 rund 7 Prozent des gesamten Immobilientransaktionsvolumens in Dubai - somit also rund 16 Milliarden US-Dollar - zu digitalisieren. Damit würde es sich hierbei um das bisher größte Tokenisierungsprojekt der Welt handeln.

Registrierungen für das Projekt laufen bereits seit März. Bisher haben zwar nur Personen mit Wohnsitz oder rechtlichem Status in den Vereinigten Arabischen Emiraten Zugang zu dieser Initiative, jedoch ist geplant, künftig auch internationale Anleger anzusprechen. Sollte das Pilotprojekt erfolgreich verlaufen, könnte dies nicht nur die Akzeptanz von Blockchain-Technologien im Immobiliensektor fördern, sondern auch die Nutzung des XRP Ledgers signifikant fördern.

Die Tokenisierung - also die Abbildung traditioneller Assets auf einer Blockchain - könnte sich zu einem gigantischen Wachstumsmarkt entwickeln, schließlich verspricht sie enorme Effizienzgewinne sowie schnellere und kostengünstigere Abwicklungen.

Analystenlob für Ripple

Immer wieder wurde Ripple vorgeworfen, das Unternehmen würde XRP verschleudern, um sich selbst zu bereichern. Dabei würde der Token überhaupt nur wenig realen Nutzen bieten, so die Kritiker. Doch der XRP-Community-Analyst @CryptoInsightUK teilt diese Ansicht nicht und sieht im jüngsten Immobilien-Tokenisierungsprojekt Dubais den Beweis, dass sich die Kritiker irren.

Die XRPL-Integration in Dubai sei ein klarer Beweis für den realen Nutzen des XRP-Ledgers, argumentiert der Analyst laut "The Crypto Basic". Er verwies in diesem Zusammenhang auch darauf, dass Ripple das einzige Kryptounternehmen mit einer vollständigen Krypto-Zahlungslizenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist.

Dass sich eine Metropole wie Dubai für die Technologie von Ripple entschieden hat, wertet das Unternehmen in der Tat erheblich auf. Die Organisatoren des Projekts in Dubai hätten erklärt, dass man sich aufgrund der langjährigen Zuverlässigkeit, der niedrigen Gebühren und der dezentralen Infrastruktur für die XRPL entschieden habe.

Redaktion finanzen.at