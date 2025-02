Institutionelle Investoren kaufen Bitcoin trotz Verluste

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den letzten Tagen durchlebte der Bitcoin eine rasante Phase, die teilweise von starken Kursverlusten geprägt ist. Doch davon lassen sich die institutionellen Investoren nicht ablenken, denn der Bitcoin ist ein nachgefragtes Asset und beliebter als Rohstoffe oder sonstige Anlageklassen. An dieser Stelle lohnt es sich, einen Blick auf die Einzelheiten zu werfen. Darüber hinaus findet sich am Ende des Beitrags ein Geheimtipp!

Bitcoin unterliegt starken Kursschwankungen

In den letzten 24 Stunden musste der Bitcoin rund zwei Prozent Kursverlust einstecken und fiel damit in Richtung 95.000 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt in diesem Zusammenhang noch bei rund 1,9 Billionen US-Dollar. Noch vor etwas mehr als einer Woche sah es so aus, als ob der Altcoin die wichtige Kursmarke von 100.000 erneut anpeilt und durchbricht. Zuletzt fehlten allerdings die positiven Impulse aus den USA, welche im vergangenen Jahr und zu Beginn des Januars wie am Fließband geliefert wurden. Auch der neue Krypto-Beauftragte David Sacks konnte das Ruder nicht rumreißen, sondern sorgte sogar noch für mehr Fragezeichen in seiner Antrittsrede, denn auf konkrete geplante Maßnahmen verzichtete er.

Großanleger investieren in den Bitcoin

Genau diese Phase scheinen derzeit die institutionellen Investoren zu nutzen, denn in den letzten Tagen sind es diese, welche die größten Investitionen in den Altcoin tätigen. Alleine 1,3 Milliarden US-Dollar sind innerhalb der letzten sieben Tage in Krypto-ETFs geflossen und damit deutlich mehr als in den letzten Wochen und Monaten in einem vergleichbaren Zeitraum. Insofern der Kurs des Bitcoins weiter absackt, könnten die Zukäufe weiter zunehmen. Ein ähnliches Verhalten zeigt sich bereits seit Jahrzehnten am traditionellen Finanzmarkt. Doch was bedeutet das für private Investoren zur aktuellen Zeit?

Für private Investoren könnte dies als Kaufsignal gedeutet werden, denn es wird bereits in den letzten Monaten deutlich, dass zunehmend institutionelle Investoren auf den Bitcoin setzen. Es ist anzunehmen, dass das Interesse in den kommenden Monaten und Jahren deutlich ansteigen wird und damit auch der Kurs des Bitcoins. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass der Bitcoin durch die vermehrten Investitionen der institutionellen Investoren an Stabilität gewinnt. Auch Ethereum gelingt es, zunehmend den Blick von den besagten Investoren auf sich zu ziehen. Doch nicht nur Bitcoin und Ethereum empfehlen sich aktuell für ein Investment.

Solaxy durchbricht 19 Millionen US-Dollar

Bereits in den letzten Monaten hat sich die Beliebtheit der Layer-2-Technologie gezeigt und damit Ethereum auf ein neues Niveau gehoben. Ethereum wurde damit wieder zu einem echten Konkurrenten für Solana. Doch nun legt Solaxy nach und präsentiert sich als erste Layer-2-Kryptowährung auf der Blockchain von Solana und gewinnt zunehmend an Beliebtheit. Damit kann der Solaxy-Token voll und ganz auf die Stärken der Solana-Blockchain bauen und gleicht zusätzlich Nachteile aus. Folgende Dinge gehören damit der Vergangenheit an: Netzwerküberlastung, fehlgeschlagene Transaktionen und Beschränkungen in der Skalierbarkeit. Doch das ist nicht lange nicht alles, was Solaxy zu bieten hat.

Den Käufern des Solaxy-Tokens wird die Möglichkeit geboten, unmittelbar in ein Staking-Programm zu investieren, welches derzeit 207 Prozent Rendite pro Jahr einbringt. Es gibt kaum ein Staking-Programm, welches derzeit am Kryptomarkt eine noch höhere Rendite für sich verzeichnen kann. Darüber hinaus erinnert die Meme-Figur stark an PEPE, wodurch auf eine breite und starke Community zurückgegriffen werden kann. Das Beste daran ist allerdings, dass der Meme-Coin noch nicht einmal an einer Kryptobörse gelistet ist, was das Potenzial nochmals deutlich vergrößert. Derzeit ist der Solaxy-Token ausschließlich über die Projektwebsite erhältlich, noch zu einem Preis von 0,001632 US-Dollar. Es ist allerdings Eile geboten, denn bereits in wenigen Stunden wird der Preis für einen Token ein weiteres Mal ansteigen.

